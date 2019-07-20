“مفاجأة غير متوقعة”.. الجونة يواجه الزمالك بالبدلاء فى المباراة المؤجلة بينهما فى الدوري

فى مفاجأة لم يتوقعها أحد كشف مصدر مسئول بالجهاز الفني لفريق الجونة بأن هناك اتجاه لمواجهة فريق الزمالك بالبدلاء فى المباراة المؤجلة بينهما فى الدوري المصري غداً الأحد على ملعب الجونة، وسوف يتم اراحة العناصر الأساسية وفى مقدمتهم اللاعبين المعارين من النادي الأهلي.

ويسعى فريق الجونة للدفع بالعناصر البديلة التى لم تلعب بشكل أساسي خلال الموسم وذلك لمنحهم الفرصة إظهار مستواهم أمام المدير الفني الجديد الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش الذى تولى من قبل الإدارة الفنية لفريق الزمالك الموسم الماضي.

فى الوقت نفسه أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الجونة ضمن المباريات المتبقية لفريق الزمالك فى الدوري المصري وضمت القائمة كل من:

حارس مرمى: كل من عماد السيد، وعمر صلاح، ومحمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمود علاء، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام، ومحمود الونش، وحمدي النقاز، وحازم إمام، وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمود عبد العزيز، ومحمد حسن، ومحمد إبراهيم، وأحمد سيد “زيزو”، ومحمد عنتر، وأيمن حفني، وأحمد مدبولي، وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بوطيب، ويوسف أوباما، وعمر السعيد، وحميد أحداد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، ويسعى الزمالك للفوز فى جميع مبارياته المتبقية مع الجونة والإسماعيلي والأهلى للفوز ببطولة الدوري المصري.