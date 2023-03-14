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مفاجأة غير سارة للزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

أحمد محمد الخولي

صرح المستشار هاني ديمتري نائب رئيس السفير المصري في الجزائر عبر برنامج “في الملعب وأنت سابق ” مع الإعلامي إبراهيم فايق “أن عددا كبيرا من الجماهير الجزائرية ستحضر مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك، ولكن لا أعلم الرقم بشكل محدد، ولكن الملعب سيكون ملئ بالجماهير”.

وأضاف أنه لم يصل لمعلومه حتى الآن عن تواجد مجموعات من جماهير القلعة البيضاء في المباراة، ولكن من الممكن أن يكون هناك رحلات فردية.
وختم حديثه بأن بعثة نادي الزمالك ستصل اليوم منتصف الليل بتوقيت مصر وستكون السفارة في استقبالها الليلة.
يستعد الفارس الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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أحمد محمد الخولي

كاتب ومحرر مقالات رياضية لدى موقع نجوم مصرية


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