مفاجأة صادمة تنتظر ميسي بعد انضمامه لإنتر ميامي الأمريكي.. أخبار عاجلة

اللاعب الأرجنتيني السابق سيرجيو أجويرو تحدث عن ردة فعل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما علم بترتيب فريقه في جدول الدوري الأمريكي.

وفي مقابلة مع شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية، أفاد أجويرو بأن ميسي شعر بالدهشة من تصنيف فريقه، وقد قال أجويرو: “أرسلت له صورة تظهر ترتيب الفريق في المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، واستغرب ميسي وقال إنه يجب علينا التأهل للمرحلة النهائية”.

يتكون الدوري الأمريكي من قسمين، الشرقي والغربي، ويحتوي كل قسم على 15 فريقًا، يتأهل أصحاب المراكز السبع الأولى في كل قسم للمشاركة في دور المراحل النهائية لتحديد البطل، ومع ذلك، يحتل إنتر ميامي المرتبة الأخيرة في ترتيب القسم الشرقي بعد جمعه 15 نقطة من 16 مباراة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المركز السابع.

ميسي يكشف عن تفاصيل عقده مع إنتر ميامي ومحادثات حول تعاون مع شركة أبل

تقدمت تقارير صحفية بمعلومات حول بند مهم في عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي في الولايات المتحدة.

أوضح الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول من شبكة “TyC Sports” أن الاتفاق بين اللاعب ونادي إنتر ميامي سيكون لمدة 3 سنوات، ولكن كل سنة ستكون منفصلة تمامًا عن الأخرى.

أشار الصحفي الأرجنتيني إلى أن ميسي لديه حق فسخ العقد من جانب واحد في شهر يونيو من كل سنة خلال الثلاث سنوات، ولكن في حال عدم طلب ميسي فسخ العقد قبل نهاية الشهر، سيتم تمديد العقد تلقائيًا.

كان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعلن مساء يوم الأربعاء الماضي أنه لن يعود لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحاته لصحيفة موندو ديبورتيفو، صرح ميسي قائلاً: “لن أعود إلى برشلونة، أنا متجه إلى إنتر ميامي”.

تناولت تقارير إعلامية سابقة مناقشة رابطة الدوري الأمريكي وشركة أبل إمكانية منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حصة من أرباح الاشتراكات الجديدة للبث الخاص بالدوري الأمريكي على منصة Apple TV+.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبل الأمريكية قد أبرمت صفقة في العام الماضي 2022 لبث الدوري الأمريكي عبر منصة Apple TV+ بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار دولار.

أفاد التقرير الذي نُشِرَ على موقع theathletic بأن شركة أديداس، وهي أحد رعاة الدوري الأمريكي، ناقشت اتفاقية مع رابطة الدوري الأمريكي لتقاسم الأرباح مع ميسي بعد مشاركته في الدوري الأمريكي.

وفقًا للتقرير ذاته، قدمت رابطة الدوري الأمريكي للنجم الأرجنتيني فرصة الاستثمار في شراء حصة في أحد الأندية الأمريكية عندما يعتزل كرة القدم.