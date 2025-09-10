أخبار الرياضة

مفاجأة.. ريال مدريد يستخدم الذكاء الإصطناعي لحماية لاعبيه .. إعرف كيف

أكد تقرير صحفي صادر عن صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططه الطبية، وذلك من أجل تقليص الإصابات العضلية التي عانى منها الفريق بشكل لافت في الموسم الماضي، والتي وصلت نحو 40 إصابة خلال موسم 2024-2025.

تأثير رحيل رئيس الجهاز السابق

وقالت الصحيفة أن رحيل رئيس الجهاز الطبي السابق نيكو ميهيتش أجبر الطاقم الطبي الجديد إلى البحث عن حلول مبتكرة للحد من هذه الأزمة، حيث تم اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية للتنبؤ بالمشاكل الصحية قبل وقوعها، عبر جمع وتحليل بيانات دقيقة تخص كل لاعب بشكل فردي.

وتابع التقرير: “مغادرة نيكو ميهيتش رئيس الجهاز الطبي بالفريق نهاية الموسم الماضي، جعلت الأطباء الجدد بحاجة إلى وسيلة أخرى لتحقيق هدفهم بتقليل عدد الإصابات خاصة العضلية، والتي وصلت إلى 40 إصابة في موسم 2024-2025 فقط”.

وأضاف تقرير الصحيفة: “الهدف تقليص عدد الإصابات إلى الحد الأدنى، من خلال اكتشاف المشاكل قبل حدوثها، وأنه من غير المنطقي إنهاء الإصابات تماماً خاصة مع زيادة عدد المباريات خلال الموسم الواحد”، ويملك الجهاز الطبي الجديد بريال مدريد سلاحاً مميزاً وهو الذكاء الاصطناعي، مع تزايد استخدامه في كافة مجالات المجتمع والرياضة.

الإحصائيات تحسم الأمر

وبالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروع يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يكتمل تنفيذه، فإن الجهاز الطبي للريال وضع الذكاء الاصطناعي كمصدر معلومات للتحذير من تزايد الإصابات بين اللاعبين.

وقالت ماركا أن الذكاء الاصطناعي يقوم بجمع المعلومات عن كل لاعب بطريقة شخصية من أجل التحذير في حالة وجود خطر، ويكون الإنذار في حال وجود انخفاض في قيم معينة أو زيادة في بعض مستقبلات البول، أو زيادة الحمل البدني السريع على لاعب ما.

