مفاجأة.. ريال مدريد يختار خليفة كورتوا ويخطط لفتح باب التفاوض مع ناديه

فجرت عدة تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد تأكيدها أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لديها اهتمام بالغ بضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عقد مستمر حتى 2026

ومازال عقد دوناروما مع النادي الباريسي مستمرًا حتى صيف 2026، ما يمنح سان جيرمان القوة في المفاوضات، إلا أن مستقبل الحارس لا يزال غير محسوم.

وعلق تقرير صادر عن صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إن الريال يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل الإصابات المتتالية التي ضربت كورتوا طوال الموسم الماضي والتوقعات بمغادرة الحارس الأوكراني أندريا لونين الذي ينتهي تعاقده في صيف 2026.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يتابع دوناروما مع باريس سان جيرمان، حيث ينظر له بكونه الحارس الجديد للفريق، خاصة أن مستقبل دوناروما مع باريس أصبح مثيرا للجدل، خاصة أن الحارس يبجث عن تجربة جديدة بمستوى رياضي كبير.

توتر علاقة دوناروما وسان جيرمان

وأصبح هناك علاقة متوترة بعض الشيء بين دوناروما و باريس سان جيرمان بعد فشل المفاوضات الأولية لتجديد التعاقد، وهو ما دفع بطل أوروبا لإخبار الحارس إما الموافقة على الشروط الحالية أو التقدم بطلب الرحيل.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان من خطف لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى له في تاريخه إثر اكتساحه بخماسية نظيفة على حساب إنتر ميلان في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “أليانز أرينا” وسط أجواء مثيرة شهدها اللقاء قبل وأثناء فعالياته.