مفاجأة.. ريال مدريد يتخذ قرار هام بشأن الكريسماس

إتخذت إدارة النادى الإسباني ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرارًا تحويل ملعبه التاريخي سانتياجو برنابيو إلى مدينة ملاهٍ ترفيهية خلال فترة أعياد الكريسماس المقبلة، في مشروع جديد لإدارة النادى الملكى.

تحول ترفيهي في ملعب ريال مدريد

ووفقًَا لما جاء في تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن إدارة ريال مدريد تخطط لافتتاح مدينة ألعاب داخل ملعب سانتياجو برنابيو بين يومي 24 و31 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع فترة توقف الدوري الإسباني، من أجل استغلال التوقف الكروي وتحقيق عائد مالي كبير.

ومن المقرر أن يشمل المشروع عروضاً موسيقية وضوئية مستوحاة من أجواء الاحتفالات الشتوية، إلى جانب مناطق مخصصة للألعاب والأنشطة العائلية، في تجربة فريدة من نوعها داخل ملعب يعد من أعرق الملاعب في العالم.

تحدٍ جديد

جاء هذا القرار بعد الصعوبات التي واجهها ريال مدريد في تنظيم الحفلات الموسيقية بملعبه خلال السنوات الماضية، بسبب اعتراضات سكان المنطقة المحيطة بالبرنابيو على الضوضاء، وهو ما منح جاره أتلتيكو مدريد فرصة تنظيم هذه الفعاليات في ملعب ميتروبوليتانو.

ويرى بيريز أن تحويل البرنابيو إلى وجهة ترفيهية موسمية يمثل الحل المثالي لتعويض هذا النقص في العوائد، دون الإضرار بجدول المباريات أو إزعاج السكان.

موعد عودة ريال مدريد

ومن المقرر أن يتم إخلاء الملعب مباشرة بعد نهاية فعاليات مدينة الملاهي في 31 ديسمبر، استعداداً لاستقبال المباريات مجدداً اعتباراً من 4 يناير المقبل، في إطار منافسات الدوري الإسباني.