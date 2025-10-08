أخبار الرياضة

مفاجأة.. خطوة جديدة من الدون تضمن إستمراره بالسعودية

آياتي خيري

تستمر مساعي وجهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التوسع بمشاريعه التجارية بالمملكة العربية السعودية، منذ انضمامه لنادي النصر في يناير عام 2023، وهو الأمر الذي يُظهر مدى تأقلمه مع الحياة في السعودية.

رونالدو

حيث قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإفتتاح فرعًا جديدًا لعيادته الطبية المتخصصة في علاج تساقط الشعر “إنسباريا” فى العاصمة الرياض، ضمن خطته التوسعية للمشروع خارج أوروبا.

وخلال تصريحاته حفل الافتتاح، عبّر رونالدو عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن وجوده في السعودية لا يقتصر فقط على مشاركته في الدوري السعودي، بل يشمل أيضًا مساهمته في الاستثمار والمجتمع المحلي.

وتابع رونالدو، “السعودية أصبحت وطني الثاني، وبيتي الحقيقي مع عائلتي وأصدقائي. الأجواء هنا مميزة، مختلفة عن أي مكان لعبت فيه من قبل، والشعب السعودي رحّب بي بطريقة جعلتني أشعر بانتماء حقيقي.”

ونوه الدون إلى أن مشروع “إنسباريا” بدأ في أول مرة في عام 2009 في كل من إسبانيا والبرتغال، وحقق نجاحًا واسعًا في أوروبا، قبل أن يمتد إلى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الفرع الجديد في الرياض سيقدم أحدث التقنيات في مجال علاج تساقط الشعر، بما يشمل الرأس والذقن.

ويواصل النجم البرتغالي تألقه مع النصر، حيث يتصدر الفريق حاليًا الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، تحت قيادة المدرب خورخي جيسوس، إلى جانب نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا 2.

وسجل رونالدو مع النصر 98 هدفًا وصنع 20 آخرين خلال 111 مباراة رسمية، كما تُوّج بجائزة هداف الدوري السعودي موسم 2023–2024.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


