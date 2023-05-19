مفاجأة حول سبب استبعاد ثلاثي الهلال من مواجهة ضمك في الدوري السعودي 2022/2023

قرر الأرجنتيني إيميليانو دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، استبعاد 3 من نجوم الفريق في المواجهة المرتقبة أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

أخبار الهلال السعودي اليوم

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره ضمك، مساء غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي “دوري روشن”، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها “المحالة”.

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف الاتحاد متصدر الترتيب، وسيدخل مباراة ضمك المقبلة باحثًا عن تحقيق الفوز ولا شئ آخر.

سبب استبعاد ثلاثي الهلال من مواجهة ضمك في دوري روشن

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” بشأن السبب وراء قيام الأرجنتيني إيمليانو دياز، مساعد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فإنه أراد منح حبيب الوطيان، الحارس الاحتياطي الثاني، الفرصة للمشاركة في مواجهة اليوم، أمام مضيفهم ضمك.

وأشارت الصحيفة السعودية الموثوقة إلى أن إيميليانو دياز قرر إراحة عبد الله المعيوف، الحارس الأساسي، والبرازيلي ميشيل ديلجادو، بعد المجهود الذي بذلاه في الفترة الماضية، فيما استبعد سالم الدوسري بعد قرار فني، ومحمد العويس، الذي تعرض لنزلة معوية أصيب بها عصر يوم مواجهة الفريق أمام الاتحاد.

وفي سياق متصل، أدى لاعبو الفريق الأزرق، عصر أمس، تدريبًا تحت زخات المطر، حيث طبق الجميع العديد من الجمل التكتيكية والفنية، مع استغلال الكرات الثابتة.

موعد مباراة الهلال المقبلة مع ضمك في دوري روشن والقنوات الناقلة



يستعد الهلال لخوض المواجهة القادمة ضد ضمك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن 2022/2023 يوم الجمعة المقبل والموافق 19 من مايو الحالي 2023، ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة في الساعة:

السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف.

الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط ودبي.

السادسة مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2022-23 عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC وللك ستجد مباراة الهلال ضد ضمك على شاشتها، وبالإضافة إلى ذلك يمكنكم مشاهدة لقاء الهلال ضد ضمك من خلال تطبيق شاهد VIP على الإنترنت.