مفاجأة .. حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 

يتابع الملايين من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي والدول الأفريقية، أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية أول بأول، ومع إقتراب ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستكون أخر مبارياته يوم الجمعة المقبل الموافق 17-7-2019، والتي من المقرر لها بين منتخبي السنغال والجزائر،وذلك لحصد لقب البطولة.

ومن خلال هذا التقرير ستتعرف على مفاجأة حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر ،والمقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق 17-7-2019 علي إستاد القاهرة الدولي .