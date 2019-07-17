مفاجأة .. حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 

يتابع الملايين من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي والدول الأفريقية، أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية أول بأول، ومع إقتراب ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستكون أخر مبارياته يوم الجمعة المقبل الموافق 17-7-2019، والتي من المقرر لها بين منتخبي السنغال والجزائر،وذلك لحصد لقب البطولة.
ومن خلال هذا التقرير ستتعرف على مفاجأة حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر ،والمقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق 17-7-2019 علي إستاد القاهرة الدولي .
حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية :
بعد أن أبهرت مصر الدول العربية والأفريقية والعالمية، في حفل بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أحياها النجم الكبير حكيم،وسط حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،وئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ورئيس الإتحاد الأفريقي أحمد أحمد،وعدد من نجوم الكرة في مصر و القارة السمراء.
مفاجأة حفل ختام كأس الأمم الأفريقية 2019:
وكشف مسئولي تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية،عن الفنانة التي ستحيي حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، هي الفنانة دنيا سمير غانم، نجلة الفنان الكبير سمير غانم والدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي سمير غانم، وزوجها الإعلامي الكبير رامي رضوان.
تجهيز حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية :
أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم والتي ستحيي حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، من خلال أغنية جديد تحمل أسم “وأدينا النهاردة”ألحان هشام جمال، وكلمات أمير طعيمة.
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