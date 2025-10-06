مفاجأة.. حارس غرناطة ينضم للمنتخب الجزائري في معسكر أكتوبر

كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن القائمة الرسمية للفريق استعداداً للعب مباراتي الصومال وأوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهر أكتوبر الحالي.

حارس غرناطة ضمن صفوف محاربي الصحراء

وتضمنت القائمة تواجد لوكا زيدان، حارس مرمى فريق غرناطة الإسباني ونجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، للمرة الأولى مع المنتخب الجزائري.

وينقص منتخب الجزائر الفوز في إحدى المباراتين لضمان التأهل رسميًا إلى المونديال.

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: أسامة بن بوط – أليكسيس قندوز – لوكا زيدان

خط الدفاع: مهدي دورفال – جوان حجام – أحمد توبة – رامي بن سبعيني – رفيق بلغالي – محمد توجاي – عيسى ماندي – سمير شرقي – كيفن قيتون

خط الوسط: مهدي زرقان – نبيل بن طالب – هشام بوداوي – إيلان قبال – إبراهيم مازا – ياسين بن زية

خط الهجوم: رياض محرز – أمين شياخة – أنيس حاج موسى – فارس شايبي – أمين جويري – بغداد بونجاح.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر مع الصومال في الجولة القادمة من التصفيات خلال التوقف الدولي في أكتوبر، ثم يخوض المباراة الثانية أمام أوغندا.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر يتربع على قمة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، يليه أوغندا بـ15 نقطة، والموزمبيق بنفس رصيد أوغندا. في حين يحتل منتخب غينيا المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بوتسوانا في المركز الخامس بـ9 نقاط، ويتذيل الصومال الترتيب بنقطة واحدة فقط.