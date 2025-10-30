مفاجأة.. حارس برشلونة يقترب من الإنتقال لهذا الدوري

من الواضح للجميع أن أيام الألماني تير شتيجن حارس مرمي برشلونة باتت معدودة داخل الكامب نو، حيث أصبح قريب من الانضمام للدوري الإنجليزي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في يوليو الماضي، وكانت عبارة عن عملية جراحية في الظهر ويؤدي حاليا برنامج تأهيل.

وجهة جديدة لحارس البارسا

وتحدثت تقارير صحفية عن أن تير شتيجن قد يبحث عن وجهة جديدة تضمن له دقائق لعب أكثر، وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن تشيلسي يُعد من أبرز المهتمين بالتعاقد معه خلال الشتاء المقبل.

وبحسب ماجاء على لسان المصدر ذاته، فإن إدارة تشيلسي تبحث عن حارس صاحب خبرة لتعزيز المنافسة في مركز حراسة المرمى، وقد تفكر في استعارة تير شتيجن حتى نهاية الموسم، في وقت يسعى فيه لاستعادة لياقته للمشاركة في كأس العالم مع ألمانيا الصيف المقبل، في حين يُعد الفرنسي مايك مينان، حارس ميلان الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، خيارًا آخر مطروحًا أمام النادي اللندني.

تطور رائع

وبالرغم من أنه بدأ مسيرته مع برشلونة كحارس لمباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الملك فقط، بجانب الحارس كلاوديو برافو الذي كان يشارك في مباريات الدوري، فإن تير شتيجن استطاع أن يفرض نفسه تدريجيا بفضل أدائه الرائع في البطولات القارية، خصوصا في موسم 2014-2015 حين لعب دورا محوريا في تتويج برشلونة بالثلاثية التاريخية: الدوري الإسباني، كأس الملك، دوري الأبطال.