مفاجأة.. ترشيح هدف عمر مرموش للمنافسة على هذه الجائزة

حرصت شبكة “givemesport” البريطانية على هدف النجم المصري عمر مرموش ، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي ، فى شباك بورنموث للحصول على جائزة “بوشكاش” التي تمنح لصاحب أجمل هدف فى العام من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأحرز عمر مرموش هدفًا في فوز مانشستر سيتي على بورنموث بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وفاز النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، ليصبح أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بجائزة “هدف الموسم”، وثاني لاعب مصري ينالها بعد محمد صلاح الذي أحرز هدفا مذهلا ضد مانشستر سيتي في موسم 2021 – 2022.

كما حصد هدف عمر مرموش بلقب الأجمل في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بأعلى نسبة تصويت مجمعة من الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم، متفوقًا على قائمة مختصرة ضمت أهداف الفائزين بجائزة “هدف الشهر” خلال الموسم.

تفاصيل هدف مرموش

وأكدت الشبكة البريطانية متحدثة عن عمر مرموش، “سجل النجم المصري هدفًا رائعاً في شباك بورنموث الموسم الماضي بعد استلامه الكرة من وسط الملعب، انطلق عمر مرموش نحو الأمام، ثم سدد كرةً قويةً من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم، بالنسبة للاعبٍ كان يلعب بأسلوبٍ يعتمد على تمريراته الرائعة، جاء هدف مرموش بشكلٍ مفاجئ، وأظهر براعته في التسديد”.

ومن المعروف أن أليخاندرو جارناتشو توج بجائزة “بوشكاش” العام الماضي، بعدما أحرز هدفاً رائعاً من مقصية مذهلة في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون التي أقيمت بملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.