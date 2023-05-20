مفاجأة الموسم.. هل يُعيد الهلال السعودي مدربه السابق ليوناردو جارديم بعد رحيل رامون دياز؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لإقناع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بالعودة من جديد لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

أخبار الهلال السعودي اليوم

وقررت إدارة نادي الهلال السعودي أن يرحل الأرجنتيني رامون دياز عن تدريب الفريق الاول لكرة القدم، وتم رفض تمديد عقده عقب خسارة لقب دوري أبطال آسيا والابتعاد عن المنافسة على لقب مسابقة دوري روشن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Relevo الإسبانية الشهيرة، فإن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت فتح مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم للإشراف من جديد على تدريب الفريق.

هل يُعيد الهلال السعودي مدربه السابق ليوناردو جارديم؟

ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لأي اتفاق بين كلا الطرفين، ولكن جارديم يعتبر من الأسماء المرشحة بقوة لتدريب الفريق الأزرق العاصمي وهناك جهد كبير من النادي لإقناعه بالعودة بعد الفترة السابقة بين يونيو 2021 وفبراير 2022.

ولفتت الصحيفة الإسبانية في تقريرها إلى أن الهلال يعمل على تجهيز مشروع ضخم في السنوات المقبلة بالتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة مقابل منحه 15 مليون يورو سنوياً بداية من الموسم المقبل.

الهلال السعودي يخطط لإبرام صفقات نارية “ميسي – بوسكيتس”

وأعلن نادي برشلونة الإسباني بصورة رسمية خلال الأيام الماضية عن رحيل نجمه المخضرم سيرجيو بوسكيتس عن الفريق بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني دون التوصل لاتفاق على التجديد.

وعلاوة على بوسكيتس وجارديم، فإن هناك بالفعل محاولات من جانب نادي الهلال السعودي للتعاقد مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، ولعل وصول بوسكيتس إلى الهلال قد يكون دافع كبير أمام ميسي لحسم اتفاقه هو الآخر مع النادي.

وقدم الهلال عرضاً بقيمة 600 مليون يورو للأسطورة ميسي بعقد لمدة موسمين حتى 2025 ولكن والد اللاعب نفى في وقت سابق اتفاقه مع أي ناد مؤكداً على أنه سيتم حسم القرار النهائي عقب نهاية الموسم.

الهلال يهزم ضمك 1-0 في الدوري السعودي

شهدت مباريات اليوم ببطولة الدوري السعودي 2022/2023 فوز الهلال على ضمك، حيث استطاع الموج الأزرق تحقيق الفوز على بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن.

وتواجه فريق الهلال مع نظيره ضمك على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري السعودي.

وبهذا الفوز الثمين، يرفع فريق الهلال السعودي رصيده إلى النقطة 53 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر ويمتلك 32 نقطة.