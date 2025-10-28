مفاجأة.. العميد يطلب مواجهة هذا المنتخب قبل الكان

قال تقرير صادر عن صحيفة “المنتخب” المغربية، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تقدم بطلب لخوض مباراة ودية أمام المنتخب المغربي، ضمن استعدادات “الفراعنة” لانطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

سبب طلب حسام حسن

ووفقًا لما جاء في تقرير الصحيفة فإن حسام حسن يرى أن مواجهة “أسود الأطلس” ستكون اختبارًا قويًا ومفيدًا، نظرًا لقيمة المنتخب المغربي الذي يضم مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، ما يجعل اللقاء فرصة مثالية لقياس جاهزية اللاعبين المصريين قبل البطولة القارية.

وطلب المدير الفني للمنتخب المصري أن تُقام المباراة في المغرب، لما توفره من أجواء تنافسية قريبة من طبيعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

الفراعنة إلى أمم إفريقيا

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري صعد إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة إقامتها في المغرب، بعدما تصدّر مجموعته في التصفيات.

و يظل المنتخب المغربي أحد أبرز المنتخبات الإفريقية في السنوات الأخيرة، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر.