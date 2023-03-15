مفاجأة.. الزمالك يفاوض نجمي الأهلي

فجّر الناقد الرياضي أحمد الهواري، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص انتقال محمد مجدي أفشة صانع ألعاب نادي الأهلي، ومحمد شريف مهاجم الأحمر إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وقال الهواري خلال حواره مع برنامج “رقم 10” المُذاع على القناة المصرية الفضائية الأولى، إن نادي الزمالك يتفاوض أفشة وشريف من أجل الانتقال واللعب لصالح الأبيض.

وأضاف: “الزمالك يفكر في ضم محمد شريف خصوصًا في ظل المستوى المتراجع لمهاجم الأهلي خلال الفترات الأخيرة بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة”.

انتقال أفشة وشريف للزمالك لن يكون عبر الأهلي مباشرة

وأشار إلى أنه قبل بداية الموسم الحالي كانت هناك جلسة بين محمد شريف وأحد مسؤولي الزمالك، وعلم مسؤولو الأهلي وتم إبلاغه أنه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق في الوقت الحالي.

وتابع: “رامي ربيعة مدافع الأهلي لديه عروض من السعودية، بالإضافة إلى عرض من نادي بيراميدز”.

فيما أشار الناقد الرياضي أحمد خالد خلال البرنامج نفسه إلى وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع أفشة؛ للانضمام للفارس الأبيض.

واختتم:”إذا انتقل أفشة وشريف إلى نادي الزمالك لن يكون ذلك عبر الأهلي مباشرة، لكن بعد انتقال الثنائي إلى أي فريق آخر”.