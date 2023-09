«مفاجأة».. الاتحاد يُجبر ليفربول على الاجتماع اليوم لبيع محمد صلاح

مازالت الأمور بين إدارة نادي الاتحاد وليفربول في تطور مستمر، بشأن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من صفوف الريدز إلى قلعة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح رفقة زوجته وابنته مكة أثناء الاحتفال بلقب هداف الدوري الإنجليزي - المصدر: CNN

ورفع أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، شعار لا تراجع ولا استسلام في محمد صلاح، حيث أكد الحائلي لأعضاء الاتحاد الذهبيين، بأن صفقة صلاح في الاتحاد ستكون بمثابة “عربون صُلح” مع جماهير العميد الغاضبة بسبب فشل الإدارة في ملف صفقات الاتحاد.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض رسمي في الحادية عشر مساء أمس الاثنين لليفربول، من اجل التعاقد مع محمد صلاح قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير بأن قيمة عرض الاتحاد للريدز وصلت إلى 217 مليون و800 ألف جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم في حال وافقت إدارة ليفربول على العرض.

Exclusive:

Al Ittihad have submitted £217.8m bid for @MoSalah.

The bid was submitted at 9pm. Liverpool officials have arranged 10am conference call to discuss the bid.

Jurgen Klopp & FSG will be on the call. #lfc pic.twitter.com/xq5B3zy56q

— indykaila News (@indykaila) September 4, 2023