«مفاجأة».. الاتحاد يُجبر ليفربول على الاجتماع اليوم لبيع محمد صلاح

مازالت الأمور بين إدارة نادي الاتحاد وليفربول في تطور مستمر، بشأن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من صفوف الريدز إلى قلعة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح رفقة زوجته وابنته مكة أثناء الاحتفال بلقب هداف الدوري الإنجليزي - المصدر: CNN

ورفع أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، شعار لا تراجع ولا استسلام في محمد صلاح، حيث أكد الحائلي لأعضاء الاتحاد الذهبيين، بأن صفقة صلاح في الاتحاد ستكون بمثابة “عربون صُلح” مع جماهير العميد الغاضبة بسبب فشل الإدارة في ملف صفقات الاتحاد.

تقارير: عرض جديد من الاتحاد لليفربول

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض رسمي في الحادية عشر مساء أمس الاثنين لليفربول، من اجل التعاقد مع محمد صلاح قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير بأن قيمة عرض الاتحاد للريدز وصلت إلى 217 مليون و800 ألف جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم في حال وافقت إدارة ليفربول على العرض.

Exclusive: Al Ittihad have submitted £217.8m bid for @MoSalah. The bid was submitted at 9pm. Liverpool officials have arranged 10am conference call to discuss the bid. Jurgen Klopp & FSG will be on the call. #lfc pic.twitter.com/xq5B3zy56q — indykaila News (@indykaila) September 4, 2023

اجتماع عاجل بين إدارة ليفربول ويورجن كلوب

وفجّرت التقارير عبر تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بأن عرض العميد جعل إدارة ليفربول تتحرك بشكل رسمي من أجل بيع محمد صلاح إلى الاتحاد الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت التقارير: “تم تحديد اجتماع عاجل في العاشرة صباحًا اليوم الثلاثاء، بين إدارة ليفربول ويورغن كلوب، مدرب الفريق، من أجل إبلاغه بعرض الاتحاد الأخير لضم محمد صلاح”.

الاتحاد يستعجل ليفربول بسبب الهلال

وكشفت تقارير إنجليزية أمس الاثنين بأن نادي الاتحاد في سباق مع الوقت، حيث وضعت إدارة الحائلي حسم صفقة صلاح كأولوية قصوى للعميد هذا الصيف، ثم التعاقد مع مدافع قوي لتعويض غياب أحمد حجازي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الاتحاد طلبت من ليفربول الاستعجال في الرد على العرض الأخير، سواء بالموافقة أو الرفض، من أجل سرعة ترتيب الأوراق، بالإضافة إلى رغبة الهلال في ضم محمد صلاح الصيف المقبل في حال فشلت إدارة الحائلي في ضمه.