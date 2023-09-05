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«مفاجأة».. الاتحاد يُجبر ليفربول على الاجتماع اليوم لبيع محمد صلاح

أحمد ياسر محمد

مازالت الأمور بين إدارة نادي الاتحاد وليفربول في تطور مستمر، بشأن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح من صفوف الريدز إلى قلعة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- صورة 1 - «مفاجأة».. الاتحاد يُجبر ليفربول على الاجتماع اليوم لبيع محمد صلاح

محمد صلاح رفقة زوجته وابنته مكة أثناء الاحتفال بلقب هداف الدوري الإنجليزي - المصدر: CNN

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ورفع أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، شعار لا تراجع ولا استسلام في محمد صلاح، حيث أكد الحائلي لأعضاء الاتحاد الذهبيين، بأن صفقة صلاح في الاتحاد ستكون بمثابة “عربون صُلح” مع جماهير العميد الغاضبة بسبب فشل الإدارة في ملف صفقات الاتحاد.

تقارير: عرض جديد من الاتحاد لليفربول

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض رسمي في الحادية عشر مساء أمس الاثنين لليفربول، من اجل التعاقد مع محمد صلاح قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير بأن قيمة عرض الاتحاد للريدز وصلت إلى 217 مليون و800 ألف جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم في حال وافقت إدارة ليفربول على العرض.

اجتماع عاجل بين إدارة ليفربول ويورجن كلوب

وفجّرت التقارير عبر تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بأن عرض العميد جعل إدارة ليفربول تتحرك بشكل رسمي من أجل بيع محمد صلاح إلى الاتحاد الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت التقارير: “تم تحديد اجتماع عاجل في العاشرة صباحًا اليوم الثلاثاء، بين إدارة ليفربول ويورغن كلوب، مدرب الفريق، من أجل إبلاغه بعرض الاتحاد الأخير لضم محمد صلاح”.

الاتحاد يستعجل ليفربول بسبب الهلال

وكشفت تقارير إنجليزية أمس الاثنين بأن نادي الاتحاد في سباق مع الوقت، حيث وضعت إدارة الحائلي حسم صفقة صلاح كأولوية قصوى للعميد هذا الصيف، ثم التعاقد مع مدافع قوي لتعويض غياب أحمد حجازي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الاتحاد طلبت من ليفربول الاستعجال في الرد على العرض الأخير، سواء بالموافقة أو الرفض، من أجل سرعة ترتيب الأوراق، بالإضافة إلى رغبة الهلال في ضم محمد صلاح الصيف المقبل في حال فشلت إدارة الحائلي في ضمه.

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أحمد ياسر محمد

أحمد ياسر صحفي رياضي مصري مهتم بالكتابة في المجال الرياضي، ٢٤ عام، حاصل على بكالوريوس في الإعلام قسم الصحافة، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية الكبرى بمصر، وموقع نجوم مصرية

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