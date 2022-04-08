“مفاجأة” أول تصريح من محمد صلاح بشأن تجديد عقده مع نادي ليفربول الانجليزي

في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس أكد النجم المصري محمد صلاح نجم خط هجوم نادي ليفربول الإنجليزي أن أكثر ما يركز عليه في الوقت الحالي هو أداءه مع النادي ولا يهتم حالياً بعملية تجديد تعاقده مع الفريق من عدمه، وذلك حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الريدز في صيف 2023 القادم ويحق له التعاقد مع أي نادي أخر يريد، ونستعرض معكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بأول تصريحات من مو صلاح الذي خرج عن صمته في مسألة تجديد عقده مع الريدز.

أول تعليق من صلاح حول تجديد عقده مع ليفربول

وشهدت هذه المقابلة للمرة الأولى حديث محمد صلاح حول تجديد تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي حيث أشار صلاح في هذا اللقاء إلى أنه لا يستطيع تأكيد تجديده للعقد أو لا حيث قال: “تجديد عقدي؟ لا يمكنني أن أقول نعم أو لا، هناك أشياء عديدة لا يعلمها الناس بشأن عقدي مع ليفربول”، وأكد مو صلاح أنه لا ينزعج بشأن الأخبار التي تنتشر بشأن تجديد تعاقده حيث قال: “أنا أعرف ما أقوم به”.

كما أضاف النجم المصري “لا أريد أن أكون أنانيًا وأتحدث عن عقدي مع ليفربول في الوقت الحالي، نحن في أهم فترة في الموسم والفريق هو أهم شيء”، وأكد صلاح على أن موضوع تجديد العقد والمفاوضات كل ذلك لا يؤثر عليه وعلى أداءه في الملعب.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ويستعد نادي ليفربول إلى خوض واحدة من أقوى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وواحدة من المباريات الحاسمة في مشوار الدوري هذا الموسم حيث يحل ضيفاً على نادي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة 32 من عمر الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد القادم الموافق 10 أبريل في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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