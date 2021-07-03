مفاجآت وغيابات في قائمة منتخب مصر الأوليمبي المشاركة في طوكيو 2020

أسدل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن حالة الجدل التي أثيرت حول قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها من العام الماضي إلى العام الحالي أسوة بالكثير من المسابقات العالمية مثل بطولة اليورو وبطولة كوبا أمريكا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد،وحسم مدرب المنتخب بمشاركة الكثير من الأسماء مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومصطفي محمد لاعب جالاتا سراى التركي، وشهدت القائمة انضمام العديد من اللاعبين الجدد وغاب عنها البعض أيضا مثل لاعب الأهلي المعار إلى سموحة والمتألق في الدوري اللاعب أحمد عبد القادر، ويجوز في الأولمبياد الاستعانة بـ 3 من اللاعبين فوق السن للمشاركة مع الشباب.

وفي السطور التالية نتعرف علي أسماء اللاعبين فوق السن الذين استعان بهم شوقي غريب لتدعم الفريق، بالإضافة إلي قائمة المنتخب الوطني الأوليمبي وكذلك أبرز الغائبين عن القائمة وغيرها من المعلومات المتعلقة

ثلاثي فوق السن

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة المشاركين في أولمبياد طوكيو، وأسماء اللاعبين الثلاثة فوق السن حيث تم اختيار كلا من محمد الشناوي حارس مرمي الأهلى ومنتخب مصر الوطني، بالإضافة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وكذلك اللاعب أحمد حجازي لاعب الأهلي السابق والذي يلعب حاليا مع فريق اتحاد جدة السعودي، وبذلك تغيب بشكل رسمي اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجيلزي عن أولمبياد طوكيو بعدما شهدت الفترة الأخيرة اتصالات وخطابات متبادلة بين المنتخب ونادي ليفربول للحصول علي موافقة مشاركة صلاح ضمن لاعبين فوق السن.

كما شهدت الفترة الأخير محاولات من الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته بين الأهلي وكيزر تشيفز الجنوبي أفريقي يوم السابع عشر من شهر يوليو والذ يتعارض موعد سفر منتخب مصر الأوليمبي إلي اليابان إلا أن الاتحاد الأفريقي رفض فكرة التأجيل تماما بسبب شركات الرعاية للمباراة ولكن توصل المنتخب إلي إمكانية سفر لاعبي الأهلي مباشرة بعد الانتهاء من النهائي بشكل مباشر من المغرب مقر إقامة نهائي أفريقيا إلي اليابان والالتحاق ببعثة المنتخب الأوليمبي.

قائمة المنتخب الأوليمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو

شهدت قائمة المنتخب الأوليمبي المشاركة في الأولمبياد التي ستنطلق بدء من يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري في اليابان، والتي أعلن عنها شوقي غريب مدير في المنتخب الأوليمبي العديد من المفاجآت بجانب اللاعبين المختارين فوق السن، أبرزها مشاركة اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي علي الرغم من عدم مشاركته الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي أبعدته عن فريقه، بجانب غياب بعض اللاعبين، وضمت القائمة التي تحتوي علي 18 لاعب علي الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد جاد، محمد صبحي .

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، محمد عبد السلام، كريم العراقي، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام.

خد الوسط: أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، عمار حمدي، إبراهيم عادل، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي.

خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.

أبرز الغائبين عن المنتخب الأوليمبي

خلت قائمة المنتخب الأوليمبي من العديد من الأسماء والتي كانت محل جدل علي مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، علي رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومصطفي محمد لاعب جالاتا سراى التركي حيث رفض الفريقان السماح لهم بالتواجد بسبب إعدادات الموسم الجديد، بالإضافة إلى اللاعب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار لسموحة بسبب رؤية الجهاز الفني، وكذلك طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لكن الجهاز الفني استقر علي الثلاثي المعلن عنه.