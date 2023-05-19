مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهد تشكيل الأهلي المتوقع مفاجآت عديدة بغياب حارس المرمى المخضرم محمد الشناوي، والذي عانى من الاجهاد قبل مواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023-2022.

واستقر المدرب السويسري مارسيل كولر عن تشكيلة فريقه لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولي.

وأدلى كولر بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة وقال: “مواجهة الترجي صعية بكل تأكيد ومستمرين بكامل تركيزنا من أجل حسم التأهل رغم الفوز في الذهاب بثلاثية دون رد، البعض يظن أننا قد نفكر في إراحة الأساسيين لكننا لا نفكر بهذه الطريقة، المباراة هامة وهذا ما قولته للاعبين”.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، القندوسي، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتقام المواجهة مساء الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسوف تُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولات إفريقيا في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، سجلهما بيرسي تاو هدفين ومحمود كهربا هدفًا، والمتأهل من تلك المواجهة سيلاقي المتأهل من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.