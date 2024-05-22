مفاجآت بالجملة في قائمة إنجلترا الرسمية ليورو 2024

أعلن المدير الفني للمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت قائمة الأسود الثلاثة الأولية، المقرر مشاركتها الصيف المقبل في ألمانيا خلال بطولة أمم أوروبا «يورو 2024».

شهدت قائمة المنتخب الإنجليزي العديد من المفاجآت وكان أبرزها استبعاد ماركوس راثفورد، وجوردن هندرسون، ورحيم ستيرلينج ، بالإضافة إلى جادين سانشو، فيما تبقى أكبر المفاجآت هي استدعاء أصغر المدعوين لاعب وسط مانشستر يونايتد كوبي ماتينو البالغ من العمر 19 عاما.

قائمة إنجلترا لليورو

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي كالتالي:

في حراسة المرمى:

جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد ( بيونلي ).

في خط الدفاع:

كايل ووكر وجون ستونز (مانشستر سيتي)، لوك شو وهاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، جاراد برانثويت (إيفرتون)، جاريا كوانساه وجو غوميز (ليفربول)، مارك وجيهي (كريستال بالاس)، كيران تريبينه (نيوكاسل)، أزري كونيا (أستون فيلا) ولويس دانك (برايتون).

في خط الوسط:

ديكلان رايس (أرسنال)، كوبي ماتينو (مانشستر يونايتد)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، كونور جالاكر (تشلسي)، ترينتي ألكسندر- أرنولد وكورتيس جونز (ليفربول).

في خط الهجوم:

هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، إيفان توني (برنتفورد)، جارود بوين (وست هام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)، كول بالمر (تشلسي)، جيمس ماديسون (توتنهام)، جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني)، فيل فودن وجاك جريليش (مانشستر سيتي)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس).