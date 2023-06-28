مفاجآت بالجملة في عرض الأهلي السعودي لضم نجم برشلونة في الصيف الحالي

فجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مفاجأة نارية بأن أحد فرق الدوري السعودي يستهدف ضم نجم خط وسط فريق برشلونة، الإيفواري الدولي فرانك كيسي.

أهلي جدة يخطط للتعاقد مع فرانك كيسي

وبحسب ما ذكرته “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن هناك فريق من الدوري السعودي “لم يتم ذكر اسمه” ولكنه سيكون الأهلي السعودي، سوف يقدم عرضًا لا يُمكن رفضه من أجل التعاقد مع فرانك كيسيه، لكن اللاعب من جانبه يُعطي الأولوية للبقاء في برشلونة قبل كل شئ.

ويطمح النادي الأهلي، إلى التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد ذكر الصحفي الشهير “فيران كورياس”، فإن النادي الأهلي يرغب في ضم الإيفواري فرانك كيسيه، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني.

ومن الممكن أن يرحل الإيفواري فرانك كيسيه عن ملعب “كامب نو” في حال وصل عرض كبير من الدوري السعودي، وهو أيضًا منجذب لفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي أو الدوري الألماني.

تفاصيل عرض أهلي جدة لـ فرانك كيسي

ونوه الصحفي الإسباني الشهير، على أن النادي السعودي يعرض عقد كبير لمدة ثلاث سنوات على كيسيه ، برشلونة يريد 30 مليون لبيع اللاعب، وفي حال تعاقد الراقي مع كيسيه، سيساعد برشلونة على الحصول على النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي، والذي يعد هدفا كبير لصالح النصر.

يذكر أن برشلونة كان قد حاول التعاقد مع لاعب إنتر ميلان، الدولي الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش، من خلال إدخال فرانك كيسيه ضمن صفقة تبادلية مع النيراتزوري، لكن الأخير لم يرحب بفكرة تلك الصفقة، كما رفض لاعب برشلونة ذلك الأمر.

برشلونة يخطط لضم بروزوفيتش من إنتر ميلان

ومع تلك التطورات، فإن برشلونة لا يفكر إلا في الحصول على خدمات بروزوفيتش، وقد دخل البارسا في صراع محتدم مع نظيره النصر السعودي، من أجل إقناع اللاعب الكرواتي، الذي وضع شرطا من أجل الموافقة على الرحيل للفريق السعودي ورفض برشلونة.

واستطاع برشلونة في سوق الانتقالات الحالي في ضم النجم الدولي الألماني، ولاعب وسط وقائد مانشستر سيتي، إلكاي جوندوجان، بعقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليكون أول صفقات البلوجرانا الصيفية.