مع نهاية 2023 دوري روشن يحطم كل الأرقام القياسية

في دوري روشن السعودي لكرة القدم، يواصل نجومه تحقيق إنجازات تاريخية وتحطيم الأرقام القياسية المحلية والعالمية.

رونالدو محتفلا بالفوز على التعاون

حيث شهدت نهاية الجولة 19 من عمر دوري روشن والتي تزامنت مع اليوم الأخير من عام 2023، تصدر قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية لقائمة هدافي العالم لعام 2023 بعد تسجيله 54 هدفًا مع فريقه ومنتخب البرتغال.

رونالدو يتفوق على كل هدافي العالم

حقق رونالدو هذا الإنجاز بتسجيله الهدف الرابع لفريقه في مباراة التعاون الأخيرة، ليتفوق بذلك رونالدو على كل من هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اللذين سجلا 52 هدفًا لكل منهما.

قائمة هدافي الدوري المحلي السعودي

وبالعودة إلى الدوري السعودي المحلي، يتصدر اللاعب عبدالرزاق حمدالله قائمة الهدافين برصيد 35 هدفًا في العام الميلادي 2023 في جميع البطولات المحلية، يليه رونالدو بـعدد 34 هدفًا، ثم عمر السومة من الأهلي بـ33 هدفًا.

ويستمر رونالدو في صدارة هدافي دوري روشن برصيد 20 هدفًا، يليه الكسندر ميتروفيتش من الهلال بـ17 هدفًا، وجورج نكودو من ضمك بـ14 هدفًا.

رونالدو ملك الأسيست

رونالدو يتصدر أيضًا قائمة المساهمين في صناعة الأهداف ” الأسيست ” بواقع 9 تمريرات حاسمة، يليه ثلاثة لاعبين بـ8 تمريرات حاسمة لكل منهم، هم الان ماكسيمان من الأهلي، مراد باتنا من الفتح، والفارو ميدران من التعاون.

الأهلي ملك الشباك النظيفة

وبحفاظه على شباكه نظيفة 5 مباريات على التوالي، يواصل حارس الأهلي إدواردو ميندي تألقه، وإذا استمر في الاحتفاظ بنظافة شباكه في المباريات الثلاث القادمة أمام الأخدود والطائي والفتح سيتجاوز رقم الحارسين مارسيلو غروهي وفايز السبيعي اللذين حافظا على نظافة شباكهما لمدة 7 مباريات متتالية.

ميتروفيتش سجل في 10 مباريات متتالية

وبالنسبة لأكثر لاعب أحرز أهداف متتالية فهي مسجلة لهذا العام لمهاجم الهلال الكسندر ميتروفيتش، والذي سجل في المباراة العاشرة على التوالي، كما يتصدر حاليًا القائمة التاريخية للهدافين الذين سجلوا أهداف متتالية كل من عبدالرزاق حمدالله من الاتحاد الذي سجل في 14 مباراة متتالية، يليه لاعب الهلال ويسلي لوبيز في 11 مباراة متتالية بالدوري السعودي.