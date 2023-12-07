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مع غياب بنزيما.. اتحاد جدة يخسر من ضمك في الدوري السعودي

محمود عز

خسر اتحاد جدة أمام نظيره ضمك بنتيجة 1-3 مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

من لقاء اتحاد جدة وضمك - مصدر الصورة: من حساب نادي ضمك على موقع تويتر

من لقاء اتحاد جدة وضمك - مصدر الصورة: من حساب نادي ضمك على موقع تويتر

المحترف الفرنسي جورج كيفين نكودو، تمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح ضمك في الدقيقة 12.

واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3) عندما سجل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدف التعادل لاتحاد جدة من ركلة جزاء.

من لقاء اتحاد جدة وضمك - مصدر الصورة: من حساب نادي ضمك على موقع تويتر
من لقاء اتحاد جدة وضمك – مصدر الصورة: من حساب نادي ضمك على موقع تويتر

 

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع (45+7)، عاد جورج كيفين نكودو لتسجيل هدفه الشخصي الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ضمك على اتحاد جدة بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 46، استفاد ضمك من النيران الصديقة، بتسجيل الحارس مارسيلو جروهي، الهدف الثالث لصالح ضمك، بالخطأ في مرمى فريقه اتحاد جدة.

وفشل لاعبو اتحاد جدة في تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بخسارة العميد 1-3، علما بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لم يشارك في اللقاء.

وارتفع رصيد ضمك إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة المحلية.

وكان مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة ضمك، نشرها حساب نادي اتحاد جدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

تشكيلة اتحاد جدة لمواجهة ضمك - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر
تشكيلة اتحاد جدة لمواجهة ضمك – مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

 

فيما نشر حساب نادي ضمك على موقع تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة اتحاد جدة، على النحو التالي:

تشكيلة ضمك لمواجهة اتحاد جدة - مصدر الصورة: حساب ضمك على تويتر
تشكيلة ضمك لمواجهة اتحاد جدة – مصدر الصورة: حساب ضمك على تويتر

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عن الكاتب:
محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.


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