أخبار الرياضة

مع طرد 3 لاعبين.. تعادل أبيض بين الشباب والاتفاق في الدوري السعودي

محمود عز

تعادل نادي الشباب مع نظيره الاتفاق بالتعادل السلبي بدون أهداف، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

من لقاء الشباب والاتفاق - مصدر الصورة: حساب الشباب على تويتر

الشوط الأول بين الفريقين انتهى على إيقاع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، نشط كل فريق على مستوى الهجوم من أجل هز الشباك.

من لقاء الشباب والاتفاق - مصدر الصورة: حساب الشباب على تويتر
من لقاء الشباب والاتفاق – مصدر الصورة: حساب الشباب على تويتر

وفي الدقيقة 66، أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه إيفر بانيجا محترف الشباب.

وفي الدقيقة 85، أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه لاعب الشباب، الكولومبي جوستافو كويلار، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه ديماراي جراي لاعب الاتفاق.

واستمرت النتيجة على حالها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما ارتفع رصيد الشباب إلى 17 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب البطولة المحلية.

وكان ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الشباب، نشرها حساب نادي الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

تشكيل الاتفاق لمواجهة الشباب - مصدر الصورة: حساب الاتفاق على تويتر
تشكيل الاتفاق لمواجهة الشباب – مصدر الصورة: حساب الاتفاق على تويتر

 

فيما دفع إيجور بيسكان مدرب الشباب، بتشكيلة أساسية لمواجهة الاتفاق، نشرها حساب نادي الشباب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور، يانيك كاراسكو، عبد الله رديف

تشكيلة الشباب لمواجهة الاتفاق - مصدر الصورة: حساب نادي الشباب على تويتر
تشكيلة الشباب لمواجهة الاتفاق – مصدر الصورة: حساب نادي الشباب على تويتر

قد يهمك:

عن الكاتب:
محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.