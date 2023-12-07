مع طرد 3 لاعبين.. تعادل أبيض بين الشباب والاتفاق في الدوري السعودي

تعادل نادي الشباب مع نظيره الاتفاق بالتعادل السلبي بدون أهداف، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشوط الأول بين الفريقين انتهى على إيقاع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، نشط كل فريق على مستوى الهجوم من أجل هز الشباك.

وفي الدقيقة 66، أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه إيفر بانيجا محترف الشباب.

وفي الدقيقة 85، أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه لاعب الشباب، الكولومبي جوستافو كويلار، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه ديماراي جراي لاعب الاتفاق.

واستمرت النتيجة على حالها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 24 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما ارتفع رصيد الشباب إلى 17 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب البطولة المحلية.

وكان ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الشباب، نشرها حساب نادي الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

فيما دفع إيجور بيسكان مدرب الشباب، بتشكيلة أساسية لمواجهة الاتفاق، نشرها حساب نادي الشباب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور، يانيك كاراسكو، عبد الله رديف