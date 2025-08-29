مع إقتراب دوناروما .. نادي سعودي يفاوض حارس السيتي

مازالت الإثارة مستمرة في موسم الإنتقالات الصيفية بالدوري السعودي حيث وضع نادي النصر نجم وحارس مرمى مان سيتي على راداره لضمه الصيف الحالي في وقت تتواصل فيه التكهنات حول مستقبل الحارس البرازيلي إديرسون مورايس، في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه مع مانشستر سيتي قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يهتم بحارس السيتي

وبحسب ماجاء على لسان الصحفي البرازيلي برونو أندرادي، فإن نادي النصر السعودي يضع إديرسون على رأس أولوياته هذا الصيف، بناءً على توصية من مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، الذي يسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى بلاعب يملك خبرة قارية ودولية كبيرة.

وفي وقت سابق إهتمت عدة أندية سعودية بالحارس الدولي تحديدًا في الموسم الماضي، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى جالطة سراي التركي، بالإضافة إلى تكهنات بشأن إمكانية عودته إلى الدوري البرازيلي، إلا أن اللاعب لا يخطط في الوقت الراهن للعودة إلى بلاده.

تعويضه بحارس قوي

الجدير بالذكر أن إديرسون، الذي ارتدى قميص مانشستر سيتي منذ 2017، يرتبط بعقد ممتد حتى صيف 2026، فيما نوهت تقارير إلى أن إدارة بطل الدوري الإنجليزي قد تفكر في تعويض رحيله المحتمل بالتعاقد مع جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان.

وبالرغم من الجدل المثار، يبقى مستقبل الحارس البالغ من العمر 31 عامًا غير محسوم بعد، ما بين خيار الانتقال إلى السعودية أو خوض تجربة جديدة في تركيا، أو الاستمرار داخل الملاعب الإنجليزية لمواصلة مشواره مع السيتيزنز.