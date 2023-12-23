“معلول وياسر إبراهيم”.. يدخلان التاريخ في كأس العالم للأندية 2023

علي معلول وياسر إبراهيم لاعبي النادي الأهلي المصري يدخلان التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن قادوا الأهلي للانتصار على فريق أوراوا الياباني وحصد برونزية كأس العالم للأندية 2023.

نجح فريق النادي الأهلي في حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية موسم 2023 بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.

إنجازات لاعبي الأهلي في كأس العالم

بعد أن أحرز ياسر إبراهيم هدف في مباراة الأهلي و أوراوا، أصبح ياسر إبراهيم هو ثاني أكثر مدافع تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف.

وكان ياسر إبراهيم قد أحرز هدفين من قبل في كأس العالم للأندية ضد نادي الهلال السعودي.

وأيضاً نجح النجم التونسي علي معلول في إحراز هدف للنادي الأهلي في مباراة أوراوا الياباني عن طريق ضربة حرة مباشرة.

وبهذا الهدف أصبح علي معلول ضمن قائمة أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً للأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع أسطورة النادي الأهلي محمد أبو تريكة وحسين الشحات والنجم السعودي سالم الدوسري.