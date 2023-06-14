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“معلول وكهربا والشناوي وشوبير” 3 مشاهد استثنائية في ليلة تتويج الأهلي باللقب الحادي عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا 

مصطفى السيد أبو حجازي

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي باللقب الحادي عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد الرياضي على ملعب مركب محمد الخامس 3 مشاهد استثنائية. 

3 مشاهد استثنائية من تتويج الأهلي باللقب الافريقي

المشهد الأول: دموع النجم التونسي علي معلول 

بعد انتهاء المباراة وضمان المارد الأحمر التتويج باللقب الأفريقي، انهالت دموع النجم الدولي التونسي علي معلول في أحد المشاهد المؤثرة، حيث تسبب معلول في هدف الوداد الذي تم إحرازه في القاهرة. 

ويعتبر هذا اللقب الأفريقي هو الثالث للنجم معلول مع النادي الأهلي المصري بعد لقبي عام 2020 وعام 2021. 

دموع علي معلول

علي معلول
صور من دموع علي معلول بعد الفوز باللقب الثالث الأفريقي له مع النادي الأهلي

المشهد الثاني: محمد الشناوي ومصطفى شوبير 

قام حارس مرمى النادي الأهلي “محمد الشناوي” بعد استلام الميدالية الذهبية بالذهاب إلى الحارس الشاب “مصطفى شوبير” ومنح الميدالية له، وذلك تقديرًا للمجهود الذي قام به الحارس شوبير خلال لقاء الذهاب أمام الوداد والذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي. 

الشناوي وشوبير
لقطة محمد الشناوي مع مصطفى شوبير

المشهد الثالث: النجم محمود عبد المنعم كهربا 

ظهرت ملامح السعادة الكبيرة على نجم النادي الأهلي محمود كهربا بعد تحقيق اللقب الثالث الأفريقي له مع النادي الأهلي، حيث جاء هذا اللقب بعد فترة صعبة مر بها اللاعب بعد تطبيق عقوبة الإيقاف تجاهه لمدة 6 أشهر وذلك نظرًا لرحيله عن القلعة البيضاء بشكل غير شرعي، ولكنه عاد بعدها وتألق بشكل كبير. 

كهربا

محمود كهربا
صور من احتفالات النجم محمود كهربا باللقب الأفريقي
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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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