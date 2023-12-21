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معلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

أحمد محمد علام

أصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من أجل التتويج ببطولة جديدة تحت قيادة مدربه “بيب جوارديولا”، لكنه سوف يصطدم بمنافس برازيلي عنيد هو فريق فلومينينسي.

ومن المقرر أن يلتقي بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية وجهًا لوجه في نهائي كأس العالم للأندية 2023، والذي يقام على ملاعب المملكة العربية السعودية.

ويدخل السيتي لتلك المباراة لتكون هي الأولى له في تاريخه في المسابقة، حيث توج السيتي بلقبه الأول لدوري أبطال أوروبا في نهائي الموسم الماضي حينما فاز على إنتر ميلان بهدف نظيف.

كذلك فلومينينسي سيخوض النهائي المونديالي الأول له بعد أن حصد أيضًا لقب كوبا ليبرتادورس للمرة الأولى في تاريخه بعدما انتصر على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف.

الموعد القناة الناقلة حكم المباراة الملعب

الجمعة 22 ديسمبر 2023

8:00م بتوقيت مصر – 9:00م بتوقيت السعودية

 SSC 1 سيمون مارشينياك الملك عبد الله الدولي

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

من المقرر أن تقام المباراة النهائية ما بين السيتي وفلومينينسي في يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً الإمارات وسلطنة عمان.

معلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

تم اختيار المعلق التونسي المتميز رؤوف خليف بجانب المخضرم فهد العتيبي لكي يقوما بالتعليق على أحداث المباراة عبر القنوات الصوتية المختلفة.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

سيكون على بيب جوارديولا دخول اللقاء الهام وهو لديه شك في موقف هدافه الفريق “إرلينج هالاند” الذي تعرض للإصابة.

  • حراسة المرمى: إيدرسون.
  • خط الدفاع: كايل والكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي.
  • خط الوسط: فيل فودين – جون ستونز – رودريجو – ماتيو كوفاسيتش – جاك جريليش.
  • خط الهجوم: جوليان ألفاريز – إرلينج هالاند.

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عن الكاتب:
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أحمد محمد علام

محام، وكاتب ومحرر رياضي مختص بكرة القدم.
بفضل الله، امتلك خبرة لأكثر من 12 عام في مجال الكتابة الرياضية بمختلف أنواعها، وعملت في العديد من المواقع، وشاركت بالكتابة مع موقع الجزيرة مباشر وموقع إضاءات.
أحاول دائمًا تقديم وجهة نظر مختلفة للأحداث الكُروية، وأهوى تأليف الحكايات الكُروية الخيالية وتقديمها بأسلوب أدبي.
- لدي عدد من المنصات المختلفة على موقعي فيسبوك وإنستجرام.
- أجيد عمل التصميمات الرياضية بمختلف أنواعها.
- قمت بنشر كُتيب "أساطير الظل" في عام 2021.


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