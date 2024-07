معلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

أصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من أجل التتويج ببطولة جديدة تحت قيادة مدربه “بيب جوارديولا”، لكنه سوف يصطدم بمنافس برازيلي عنيد هو فريق فلومينينسي.

ومن المقرر أن يلتقي بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية وجهًا لوجه في نهائي كأس العالم للأندية 2023، والذي يقام على ملاعب المملكة العربية السعودية.

ويدخل السيتي لتلك المباراة لتكون هي الأولى له في تاريخه في المسابقة، حيث توج السيتي بلقبه الأول لدوري أبطال أوروبا في نهائي الموسم الماضي حينما فاز على إنتر ميلان بهدف نظيف.

كذلك فلومينينسي سيخوض النهائي المونديالي الأول له بعد أن حصد أيضًا لقب كوبا ليبرتادورس للمرة الأولى في تاريخه بعدما انتصر على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف.

من المقرر أن تقام المباراة النهائية ما بين السيتي وفلومينينسي في يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً الإمارات وسلطنة عمان.

