معلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 2023/4/17

تستعد كتيبة الألماني “يورجن كلوب”، لخوض لقاء هام من شأنه الحفاظ على مركز الفريق في الدوري، أمام عناصر ليدز يونايتد ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

حيث يحل نادي ليفربول ضيفاً على ليدز يونايتد في ملعبه “إيلاند رود”، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري العام الموسم الجاري.

وكشفت شبكة بي إن سبورت القطرية، عن معلق المباراة والقناة الناقلة.

معلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم الإثننين

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد إلى “رؤوف خليف”، ويتم إذاعة اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 1 بريميوم.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد “ليفربول” في المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة، في حين يحتل ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري حسب التوب 5 كالآتي:

– آرسنال في الصدارة بـ74 نقطة.

– مانشستر سيتي في المرتبة الثانية برصيد 70 نقطة.

– مان يونايتد في الترتيب الثالث بـ59 نقطة.

– بينما حل “نيوكاسل يونايتد” في المركز الرابع بـ56 نقطة.

– وخامساً جاء نادي توتنهام بـ53 نقطة.

وفي حال فوز ليدز بالمباراة، سوف يقفز إلى النقطة 32 بالمركز الخامس عشر، بينما يسعى الليفر في الحفاظ على مكانته، بالفوز والحصول على الثلاث نقاط التي ستساهم في وصوله للنقطة 47، خلف برايتون صاحب المركز السابع بـ49 نقطة.