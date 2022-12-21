أخبار الرياضة

معلق مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة

أحمد رضا

يواجهه فريق نادي الهلال السعودي فريق نادي الاتفاق اليوم الأربعاء في دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يذكر أن نادي الهلال السعودي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بينما يحتل فريق نادي الاتفاق المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

معلق مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة 1 21/12/2022 - 1:46 م

موعد مباراة الهلال والاتفاق

تأهل الهلال والنصر إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

تقام مباراة الهلال والاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد وتقام المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة و السادسه مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة الهلال والاتفاق

يعلق على مباراة الهلال والاتفاق المعلق عيسى الحربين وتنقل المباراه علي قناة SSC Sport 5 SD يذكر ان يمتلك فريق نادي الهلال السعودي الاعب سالم الدوسري والذي تألق في بطولة كأس العالم.

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أحمد رضا

طالب عندي 19 سنه دايماً بحاول أقدم كل ما هو جديد ومميز في مجال الرياضة والتكنولوجيا
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كره القدم - جيم - التدوين ❤️💫
يارب توفيقك ❤ فما التوفيق الا من عندك ويارب تيسيرك فما التيسير إلا من لطفك

يارب توفيقك ❤ فما التوفيق الا من عندك ويارب تيسيرك فما التيسير إلا من لطفك

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