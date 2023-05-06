من هو معلق مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 ؟ وتردد القنوات الناقلة

يتطلع الهلال للعودة من استاد سايتاما 2002 بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، حين يواجه أوراوا ريدز في إياب المباراة النهائية على أرضه، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1 – 1، وهو ما يضع الهلال في حاجة لتحقيق الفوز مرة أخرى في اليابان للتتويج باللقب الخامس، وقد وعد رامون دياز المدير الفني للهلال السعودي، جماهير الزعيم بالعودة إلى السعودية بلقب دوري أبطال آسيا على الرغم من اعترافه بأن المهمة لن تكون سهلة بسبب غياب الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج، وفي هذا المقال نتعرف على معلق مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال وأوراوا اليوم

سيحاول رامون دياز، المدير الفني للهلال، تعزيز سجله في المباريات النهائية عندما يواجه فريقه أوراوا رد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بمدينة سايتاما، اليوم السبت الموافق السادس من شهر مايو 2023، حيث لم يتمكن الهلال من تقديم الأداء المأمول في مباراة الذهاب، على الرغم من التشجيع الهائل الذي استفاد منه، إلا أنه يعمل بجد لاسترداد توازنه في مباراة الإياب والتألق بالأداء المعهود للفوز بالبطولة، بينما لم يكن أوراوا الفريق الأقوى في مباراة الذهاب، إلا أنه استغل إمكاناته واستند إلى الهجمات السريعة التي تمكن من تسجيل هدف التعادل من خلال إحداها، لذا سيحاول الفريق في مباراة الإياب المرتقبة تعزيز دفاعاته لتفادي استقبال أهداف والاستفادة من الفرص الهجومية المرتدة التي قد يقلب نتائجها لصالحه ويحقق الفوز.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال في نهائي آسيا 2023

أصبح البحث عن القنوات التي ستنقل مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023 من أكثر الاستفسارات شيوعًا في الوقت الحالي، حيث يقترب موعد المباراة وتتطلع العديد من الجماهير العربية إلى متابعة اللقاء خلف شاشات التلفاز، فقد أعلنت مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية عن بثها للقاء مباشرة، بالإضافة إلى ذلك تذاع مباراة الهلال أيضًا على قناة الكأس القطرية، وقناة أبوظبي الرياضية، وأيضًا قناة بين سبورتس القطرية.

معلق مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي أبطال آسيا

وفي الجدول التالي نوضح لكم بشكل مفصل معلق مباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، وهو كالتالي:

قناة SSC Sport 1 HD المعلق فهد العتيبي قناة SSC Sport 5 HD المعلق عبدالله الغامدي قناة الكأس القطرية المعلق خليل البلوشي قناة أبوظبي الرياضية اسيا 1 المعلق فارس عوض قناة Dubai Sport Asia 1 المعلق راشد عبد الرحمن

تردد قناة SSC 1 HD الناقلة للمباراة

القمرالصناعي: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

انتظرونا غدًا في تغطية خاصة للنهائي الآسيوي ابتداء من الساعة 10:30 ص 🇸🇦🏆 كل التوفيق لممثل نادي الوطن #الهلال 🇸🇦#الهلال_أوراوا #نهائي_دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/8W6wMn5Cp2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 5, 2023

تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباراة النهائي

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة الكأس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091 (v)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشاهدون غدا مباراة اوراوا ريد دياموندز الياباني مع #الهلال السعودي في إياب نهائي #دوري_أبطال_آسيا على قناة الكاس nine#قنوات_الكاس pic.twitter.com/qjN4Tv9VTH — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 5, 2023

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا

ستُقام مواجهة الهلال وأوراوا ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم السبت المُصادف للسادس من مايو 2023 على أرضية ملعب سايتاما 2002، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 12:00 ظهراً حسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية ومصر، وفي تمام الساعة 1:00 مساءً حسب توقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.