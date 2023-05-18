معلق مباراة الهلال ضد ضمك والقنوات الناقلة في دوري روشن السعودي 2022/2023

تعرف على معلق مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2022/2023، والقناة الناقلة لها بصورة مباشرة.



وتمكن فريق الكرة الأول بنادي الهلال من خطف تعادلاً ثميناً من الاتحاد بالعودة بريمونتادا قاتلة بعدما كان الفريق متأخراً في النتيجة بهدفين دون رد لصالح الاتحاد وسط جماهيره الغفيرة.

الهلال ضد ضمك

ونجح لاعبو فريق الاتحاد أولاً عن طريق صانع الألعاب البرازيلي المتألق كورنادو في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق الظهير أحمد بامسعود.

واستطاع لاعبو الهلال العودة من بعيد بهدف مع نهاية الشوط الأول عن طريق مصعب الجوير، ثم خطف الزعيم التعادل في الدقيقة 94 بهدف سجله البرازيلي ميشيل ديلجادو بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء. لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

ورفع الهلال رصيده للنقطة 50 في المركز الرابع، ينما على الجانب الآخر، فإن فريق ضمك، كان قد خسر خلال مباراة الجولة الماضية بخماسية نظيفة أمام الرائد، لكنّه يتواجد في المركز العاشر ويعيش موسمًا مميزًا.

معلق مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2022/2023

أعلنت مجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية ssc spors hd أنه سيتولى المعلق الرياضي بلال علام مهمة التعليق الصوتي على مباراة الهلال ضد ضمك مساء غدًا الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2022-23 عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC وللك ستجد مباراة الهلال ضد ضمك على شاشتها، وبالإضافة إلى ذلك يمكنكم مشاهدة لقاء الهلال ضد ضمك من خلال تطبيق شاهد VIP على الإنترنت.

موعد مباراة الهلال المقبلة مع ضمك في دوري روشن السعودي



يستعد الهلال لخوض المواجهة القادمة ضد ضمك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن 2022/2023 يوم الجمعة المقبل والموافق 19 من مايو الحالي 2023، ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة في الساعة: