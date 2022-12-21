معلق مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة

يواجهه فريق نادي النصر السعودي فريق نادي العدالة في دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين و تقام المباراة على ملعب مرسول بارك وعن موعد المباراة والمعلق على النحو الآتي .

موعد مباراة النصر والعدالة

تقام مباراه النصر السعودي والعدالة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنه مساءً بتوقيت القاهرة و التاسعه مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة النصر والعدالة

يعلق على مباراة النصر والعدالة المعلق عبدالله الحربي وتنقل مباراة النصر والعدالة على شبكة قنوات scc sport السعوديه الناقلة الحصريه لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتنقل المباراه بالتحديد على قناه scc sport 5 يذكر أن يحتل فريق نادي النصر السعودي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.