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معلق مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة

أحمد رضا

يواجهه فريق نادي النصر السعودي فريق نادي العدالة في دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين و تقام المباراة على ملعب مرسول بارك وعن موعد المباراة والمعلق على النحو الآتي .

معلق مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة 1 21/12/2022 - 2:07 م

موعد مباراة النصر والعدالة

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تقام مباراه النصر السعودي والعدالة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنه مساءً بتوقيت القاهرة و التاسعه مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة النصر والعدالة

يعلق على مباراة النصر والعدالة المعلق عبدالله الحربي وتنقل مباراة النصر والعدالة على شبكة قنوات scc sport السعوديه الناقلة الحصريه لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتنقل المباراه بالتحديد على قناه scc sport 5 يذكر أن يحتل فريق نادي النصر السعودي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.

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أحمد رضا

طالب عندي 19 سنه دايماً بحاول أقدم كل ما هو جديد ومميز في مجال الرياضة والتكنولوجيا
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كره القدم - جيم - التدوين ❤️💫
يارب توفيقك ❤ فما التوفيق الا من عندك ويارب تيسيرك فما التيسير إلا من لطفك

يارب توفيقك ❤ فما التوفيق الا من عندك ويارب تيسيرك فما التيسير إلا من لطفك

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