معلق مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة لها 22/12/2023 في الدوري السعودي
تعرف على معلق مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة لها بصورة مباشرة يوم الجمعة الموافق 22/12/2023 في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023/2024.
مباراة النصر ضد الاتفاق
ويتزين ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، من أجل استضافة مجريات المباراة المرتقبة بين النصر والاتفاق، في الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، بيما يأتي الاتفاق للمباراة وهو محتلا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
وكان النصر قد فاز برباعية مقابل هدف وحيد أمام نظيره الرياض، في آخر لقاءاته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان ذلك في الدور الأول من الموسم الحالي.
القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق
تذاع كافة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2023-2024 على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ولذلك ستجد مباراة النصر ضد الاتفاق على شاشتها بصورة مباشرة.
معلق مباراة النصر ضد الاتفاق
بينما سيتولى مهمة التعليق والوصف الصوتي عليها، فارس عوض وخالد المديفر، للمشتركين في باقة HD، بينما على SD ستكون المباراة بتعليق عائد العصيمي.
موعد مباراة النصر ضد الاتفاق
تبدأ مباراة النصر ضد الاتفاق، يوم الجمعة المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن السعودي بالموسم الحالي 2023/202، على ملعب “الأول بارك”، وذلك في تمام الساعة:
- السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.
- الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا.
- السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
- الرابعة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.