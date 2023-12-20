معلق مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة لها 22/12/2023 في الدوري السعودي

تعرف على معلق مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة لها بصورة مباشرة يوم الجمعة الموافق 22/12/2023 في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023/2024.

مباراة النصر ضد الاتفاق - المصدر: جوجل

مباراة النصر ضد الاتفاق

ويتزين ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، من أجل استضافة مجريات المباراة المرتقبة بين النصر والاتفاق، في الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، بيما يأتي الاتفاق للمباراة وهو محتلا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وكان النصر قد فاز برباعية مقابل هدف وحيد أمام نظيره الرياض، في آخر لقاءاته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان ذلك في الدور الأول من الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق

تذاع كافة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2023-2024 على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ولذلك ستجد مباراة النصر ضد الاتفاق على شاشتها بصورة مباشرة.

معلق مباراة النصر ضد الاتفاق