معلق مباراة الزمالك اليوم امام الجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث من أجل تأكيد صدارته للمسابقة ورفع معنويات لاعبيه قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي خلال الأيام المقبلة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

على أن تنقل عبر قناة “أون تايم سبورتس 1” بصوت المعلق محمود أبو الركب.

ومن المنتظر أن يدير اللقاء تحكيمياً الحكم مصطفى الشهدي، فى اللقاء الذى سيقام على ملعب القاهرة.