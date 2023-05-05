معلق مباراة الاهلي وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة 2023

يحظي معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري اهتمام الكثيرين من عشاق كرة القدم المصرية، حيث يعلق على مباراة بطولة كأس السوبر المصري 2023 أربعة معلقين، يمكنكم اختيار المعلق المفضل لديكم لمتابعة المباراة، التي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، تقام المباراة على الأراضي الإماراتية حيث يفتتح ملعب محمد بن زايد في أبوظبي أبوابة لاستضافة مباراة السوبر المصري اليوم الجمعة 5 مايو 2023.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري جميع القنوات 2023

المعلق الرياضي مدحت شلبي: التعليق على مباراة السوبر المصري على قناة أون تايم سبورت 1.

سبورت 1. الكابتن عصام عبدة التعليق على مباراة السوبر المصري على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

المعلق محمد البوشي: التعليق على قناة On time sports.

الكابتن عامر عبد الله: التعليق على مباراة الأهلي و بيراميدز في قناة AD sports 1.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري 2023

أعلنت مجموعة قنوات On time sports إذاعة مباراة السوبر المصري بالمشاركة مع قنوات AD sports لهذا يمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة للمباراة كالتالي:

قناة أون تايم سبورت: (التردد 11861، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي، القمر الصناعي نايل سات).

تردد قناة أبو ظبي الرياضية: (القمر الصناعي نايل سات، التردد 11411، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6).

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في السوبر المصري 2023

في مساء يوم الجمعة الخامس من شهر مايو 2023، تنطبق مباراة السوبر المصري بين بيراميدز وصيف دوري الموسم الماضي وبين الأهلي بطل الكأس المصري، المباراة التي كان من المفترض أن يكون طرفيها الأهلي والزمالك، ولكن الزمالك بطل دوري الموسم الماضي لم يحضر اللقاء بسبب الخلاف بينه وبين اتحاد الكرة المصري بشأن عقوبة اللاعب المصري محمود كهربا.

تقام مباراة السوبر المصري الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.

تقام مباراة السوبر المصري 8.30 مساءاً بتوقيت الامارات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام توضيح معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري جميع القنوات 2023.