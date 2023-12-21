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معلق مباراة الأهلي وأوراوا الجمعة 22 ديسمبر 2023 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

أحمد محمد علام

من أجل ختام يليق بتاريخه وبمشاركاته الكثيرة في المحفل الدولي، من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 ضد خصمه الياباني أوراوا ريد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

محمد هاني وعلي معلول لاعبا الأهلي

وكان الأهلي قد فشل مرة أخرى في تحقيق الإنجاز الذي يبحث عنه طوال مشاركاته في البطولة الدولية، ألا وهو الوصول لنهائي البطولة في إحدى مشاركاته، حيث تكبد المارد الأحمر هزيمة بهدفين نظيفين على يد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المسابقة.

أما بطل آسيا أوراوا، فقد تبدد حلمه هو الآخر في الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، بعد أن أطاح به بطل أوروبا مانشستر سيتي بالانتصار عليه بثلاثية نظيفة.

معلق مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023

في الوقت الذي ستكون فيه مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا متاحة بشكل حصري عبر شبكة قنوات “الرياضة السعودية SSC” الناقل الرئيسي للمسابقة، تم تعيين المعلق ليكون حاضرًا في الموعد هو عبد الله الغامدي.

الموعد القناة الناقلة حكم المباراة الملعب

الجمعة 22 ديسمبر 2023

4:30م بتوقيت مصر – 5:30م بتوقيت السعودية

 SSC 1 توري بينسو عبد الله الغامدي

تشكيلة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية 2023

من المتوقع أن يجري المدرب “مارسيل كولر” بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية للمباراة المرتقبة لتأتي كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.
  • خط الوسط: طاهر محمد طاهر – مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – حسين الشحات.
  • خط الهجوم: محمود كهربا.
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عن الكاتب:
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أحمد محمد علام

محام، وكاتب ومحرر رياضي مختص بكرة القدم.
بفضل الله، امتلك خبرة لأكثر من 12 عام في مجال الكتابة الرياضية بمختلف أنواعها، وعملت في العديد من المواقع، وشاركت بالكتابة مع موقع الجزيرة مباشر وموقع إضاءات.
أحاول دائمًا تقديم وجهة نظر مختلفة للأحداث الكُروية، وأهوى تأليف الحكايات الكُروية الخيالية وتقديمها بأسلوب أدبي.
- لدي عدد من المنصات المختلفة على موقعي فيسبوك وإنستجرام.
- أجيد عمل التصميمات الرياضية بمختلف أنواعها.
- قمت بنشر كُتيب "أساطير الظل" في عام 2021.

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