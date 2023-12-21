معلق مباراة الأهلي وأوراوا الجمعة 22 ديسمبر 2023 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

من أجل ختام يليق بتاريخه وبمشاركاته الكثيرة في المحفل الدولي، من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 ضد خصمه الياباني أوراوا ريد.

محمد هاني وعلي معلول لاعبا الأهلي

وكان الأهلي قد فشل مرة أخرى في تحقيق الإنجاز الذي يبحث عنه طوال مشاركاته في البطولة الدولية، ألا وهو الوصول لنهائي البطولة في إحدى مشاركاته، حيث تكبد المارد الأحمر هزيمة بهدفين نظيفين على يد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المسابقة.

أما بطل آسيا أوراوا، فقد تبدد حلمه هو الآخر في الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، بعد أن أطاح به بطل أوروبا مانشستر سيتي بالانتصار عليه بثلاثية نظيفة.

معلق مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023

في الوقت الذي ستكون فيه مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا متاحة بشكل حصري عبر شبكة قنوات “الرياضة السعودية SSC” الناقل الرئيسي للمسابقة، تم تعيين المعلق ليكون حاضرًا في الموعد هو عبد الله الغامدي.

الموعد القناة الناقلة حكم المباراة الملعب الجمعة 22 ديسمبر 2023 4:30م بتوقيت مصر – 5:30م بتوقيت السعودية SSC 1 توري بينسو عبد الله الغامدي

📍استاد الأمير عبد الله الفيصل 🏟️ جاهز لاستقبال أبطال إفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية غداً 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/UsYrZpn8S8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 21, 2023

تشكيلة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية 2023

من المتوقع أن يجري المدرب “مارسيل كولر” بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية للمباراة المرتقبة لتأتي كالتالي: