معلق مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

النادي الأهلي المصري يواجه فريق الاتحاد السعودي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في السعودية، وفي هذا السياق سنستعرض معلق مباراة الأهلي و الاتحاد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي و الاتحاد السعودي

ستقام مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تلعب المباراة على ملعب “الجوهرة المشعة”.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و الاتحاد

سيتم إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، عبر قناة SSC 1 بتعليق فهد العتيبي و مدحت شلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السعودي

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر مباراة الاتحاد بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، أمام عاشور، مروان عطية.

لاعبي الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، حسين الشحات.

تشكيل الاتحاد السعودي لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل غامدي، كورنادو.

الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.