معلقين مباراة الهلال واوراوا “ذهاب” نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جميع معلقين مباراة الهلال واوراوا التي ستُقام اليوم “السبت” في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-24، حيث من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب الملك فهد.

وتُذاع مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، عبر أكثر من محطة نقل فضائية رياضية سعودية وعربية.

توقيت مباراة الهلال واوراوا

دخل موعد مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، من ضمن التساؤلات الرائجة على صعيد البحث. فمن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 20:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والكويت.

وإليكم موعد مباراة الهلال واوراوا بتوقيت الدول العربية:

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر والعراق والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين واليمن وسوريا.

9:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلقين مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

أسدلت القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-24، مهمة التعليق على المباراة إلى الأسماء التالية.

– قناة SSC:

•🎙️ فهد العتيبي

•🎙️ عيسى الحربين

– قناة أبوظبي آسيا :

•🎙️ علي الكعبي

•🎙️ محمد حسين

– قناة beIN AFC:

•🎙️ عصام الشوالي

– قناة الكأس المشفرة:

•🎙️ سمير المعيرفي

كما من المقرر أن تبث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، من خلال عدد من القنوات الرياضية الأخرى، مثل:

– قناة SPORT KLUP الكرواتية.

– قناة VARZESH الإيرانية.

– قناة ديما سبورت البلغارية.

– قناة الطاجيكستانية.

– قناة سبورت التركية.

– قناة سبورت الألمانية.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد اوراوا على شيرنج وبيس

ويُمكن مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا اليوم، من خلال بعض من القنوات التي تبث عبر الشيرنج والبيس لعل أبرزها “sport bap3nw hd – spor smart hd – dlema sport3 hd”، عبر الترددات التالية.

وعلى سياق متصل، من المقرر أن يغيب عن مباراة الهلال واوراوا اليوم، اللاعب الدولي “ياسر الشهراني”، على خلفية عدم قيده في البطولة الآسيوية من جانب النادي، خاصةً بعد إصابته القوية التي لحقت به في كأس العالم فيفا قطر 2022. كما سيغيب عن المباراة الحارس الدولي محمد العويس، نظراً لعدم جاهزيته وإصابته مؤخراً، وفق صحيفة العين الإماراتية.