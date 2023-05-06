معلقين مباراة الهلال واوراوا “إياب” نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة وموعد المباراة

تعرف على معلقين مباراة الهلال واوراوا في “إياب” نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة وموعد المباراة، الذي سيشهد منافسة قوية بين كلا الفريقين الكبيرين للتتويج بالبطولة القارية الأغلى والمُفضلة لكبير آسيا بعدما تحصل عليها في آخر نسختين.

وسبق وأن واجه الهلال السعودي، غريمه التقليدي نادي “أوراوا رد دايموندز” الياباني في خمس مواجهات، وأبانت الإحصائيات مدى تقارب المستوى بينهما.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد اوراوا في نمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 1:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تاريخ مواجهات الهلال واوراوا

جميع المواجهات التي جمعت بين نادي الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني كانت ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وتحديداً في النهائيات.

ذهاب 2017: حل التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، المواجهة الأولى لكلا الفريقين.

إياب: 2017: وفي مباراة الإياب، نجح الفريق الياباني في هز شباك الخصم، ونال اللقب آنذاك.

ذهاب 2019: فاز الهلال على نظيره أوراوا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، قبل حسم القمة في اليابان.

إياب 2019: ففي لقاء الإياب، فاز الهلال وتوج بالبطولة وقتها، بعد تسجيله لهدفين مقابل لا شيء.

وحل التعادل 1-1، في مباراة الذهاب بين الفريقين، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الجارية 2023، وفي انتظار لقاء الإياب والذي سوف يكشف عن بطل النسخة المُنصرمة في اليابان.

معلقين مباراة الهلال واوراوا

يختلف معلق مباراة الهلال ضد أورواوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، حسب قناة النقل، وهنالك عدد مميز من نجوم التعليق في المنطقة العربية، سيكونون على موعد مع نهائي ناري الليلة.

فمن المقرر أن يتولى المعلق الكبير خليل البلوشي، مهمة التعليق على اللقاء عبر فضائية قناة الكأس، بينما تم إسناد مهمة التعليق على القناة الصوتية الأولى إلى فهد العتيبي، وقناة صوتية ثانية مع عبد الله الغامدي لصالح قناة إس إس سي الرياضية.

في حين تم إسناد مهمة التعليق إلى حسن العيدروس عبر قناة بي إن سبورت، وتُشاهدون مباراة النهائي عبر قناة أبوظبي بتعليق على سعيد الكعبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023

تُتابعون مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، بين الهلال ونظيره الياباني “اوراوا”، عبر هذه القناة الناقلة.

– SSC1 HD.

– beIN Sports AFC HD.

– Abu Dhabi Sports Asia 1.

– AL KASS NINE HD.