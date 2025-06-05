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معلقين مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

أحمد المدبولي

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، في مواجهة مرتقبة تُعد مسك ختام الموسم الكروي الحالي.

 

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة، تزامناً مع ليلة عيد الأضحى، ما يمنح اللقاء طابع خاص ومميز.

 

وتُنقل المواجهة حصرياً عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، الناقل الرسمي للبطولات المحلية في مصر، حيث يتولى التعليق على اللقاء الثنائي رؤوف خليف ومحمد عفيفي من خلال قناتي الصوت الأولى والثانية.

 

وكان الفريقان قد أنهيا استعداداتهما للمباراة خلال الساعات الماضية، ودخلا في معسكرات مغلقة، وسط تركيز تام من اللاعبين والأجهزة الفنية من أجل حصد اللقب الغالي.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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