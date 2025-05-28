معسكر مغلق للزمالك قبل نهائى كأس مصر

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، قرار بالدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

المباراة المقرر إقامتها يوم 5 يونيو المقبل، فى نهائى كأس مصر، تقرر دخول الفريق الأبيض فى معسكر مغلق.

ويأتي القرار في إطار تجهيز الفريق فنياً وذهنياً لهذه المواجهة الحاسمة، التي تزامن موعدها مع وقفة عرفة، وسط ترقب لـ تعديل توقيت اللقاء بما يتناسب مع طبيعة هذا اليوم المبارك.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق يوم الثلاثاء 3 يونيو ويستمر حتى موعد المباراة المرتقبة، بهدف فرض حالة من التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق، من أجل تحقيق اللقب وإهدائه لجماهير القلعة البيضاء.