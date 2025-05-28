أخبار الرياضة

معسكر مغلق للزمالك قبل نهائى كأس مصر

أحمد المدبولي

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، قرار بالدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

 

المباراة المقرر إقامتها يوم 5 يونيو المقبل، فى نهائى كأس مصر، تقرر دخول الفريق الأبيض فى معسكر مغلق.

 

ويأتي القرار في إطار تجهيز الفريق فنياً وذهنياً لهذه المواجهة الحاسمة، التي تزامن موعدها مع وقفة عرفة، وسط ترقب لـ تعديل توقيت اللقاء بما يتناسب مع طبيعة هذا اليوم المبارك.

 

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق يوم الثلاثاء 3 يونيو ويستمر حتى موعد المباراة المرتقبة، بهدف فرض حالة من التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق، من أجل تحقيق اللقب وإهدائه لجماهير القلعة البيضاء.


قد يهمك:

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.