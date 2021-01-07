معرفة شعار نادي العين السعودي وأسماء لاعبي الفريق 2021
في قرية الأطاولة بمنطقة الباحة، تأسس نادي العين السعودي في عام 1978م، ورغم طول هذه المدة التي تصل إلى 42 عامًا على التأسيس، فقد صعد إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في الموسم الحالي “2020-2021م”، كما تعاقد مع المدرب الألماني مايكل سكيبه، لقيادة الفريق وإن كان الفريق قد جاء في الترتيب الخامس عشر وقبل الأخير، بين الفرق المشاركة في الدوري، وذلك حتى الجولة الثانية عشر.
شعار نادي العين السعودي
وعبر موقعنا “نجوم مصرية” ننشر شعار نادي العين السعودي الذي ظل أكثر من 40 عامًا في تصنيف الدرجة الثانية، وذلك على النحو الآتي:
- بداية، فإن الشعار يحتوي على قلعة مكتوب عليها اسم النادي.
- كما يوجد اسم النادي بالإنجليزية في مربع أصفر.
- يوجد أيضًا، تاريخ التأسيس وهو في العام 1978م.
- أخيرًا، فإن الشعار يحتوي على رمز الكرة المنطلقة، بثلاثة ألوان هي: الأبيض والأحمر والأصفر.
أسماء لاعبي نادي alain ksa
ويضم نادي alain تشكيلة من اللاعبين السعوديين ومن الجنسيات الأخرى، منها مصر وتونس ونيجيريا، في مراكز الهجوم ووسط الملعب والدفاع وحراسة المرمى، وذلك على النحو الآتي:
- بداية، فإنه بالنسبة للمهاجمين يوجد كل من: “السعودي سعد الحربي، والمصري محمد فؤاد، والنيجيري بيتر نوراه، والسعودي حامد المقاطي، والسعودي علي خرمي، والسعودي فيصل الجمعان، والسعودي ساجر الشمري”.
- يلي ذلك المدافعين، وهم: “السعودي حمد الدوسري، والسعودي راشد الرهيب، والسعودي عامر هارون، والسعودي زياد الجراد، والساحلي سوايلو واتارا، والسعودي عبد الله الرشيدي، والسعودي يحيى كعبي، والسعودي حسن الحربي، والسعودي أحمد النفيلي”.
- ثم لاعبي الوسط، وهم: “السعودي أحمد كرنشي، والسعودي إسماعيل مسلمي، والسعودي طلال مجرشي، والتونسي يوسف الفوزاعي، والسعودي معتز تمبكتي، والسعودي مطير الزهراني، والسعودي حسن الحجي، والسعودي نواف الحارثي، والسعودي سعيد الزهراني”.
- أخيرًا، حرّاس المرمى، وهم: “السعودي سعد الصالح، والسعودي سالم الغامدي، والسعودي محمد مزيد”.