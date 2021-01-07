معرفة شعار نادي العين السعودي وأسماء لاعبي الفريق 2021

في قرية الأطاولة بمنطقة الباحة، تأسس نادي العين السعودي في عام 1978م، ورغم طول هذه المدة التي تصل إلى 42 عامًا على التأسيس، فقد صعد إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في الموسم الحالي “2020-2021م”، كما تعاقد مع المدرب الألماني مايكل سكيبه، لقيادة الفريق وإن كان الفريق قد جاء في الترتيب الخامس عشر وقبل الأخير، بين الفرق المشاركة في الدوري، وذلك حتى الجولة الثانية عشر.

شعار نادي العين السعودي

وعبر موقعنا “نجوم مصرية” ننشر شعار نادي العين السعودي الذي ظل أكثر من 40 عامًا في تصنيف الدرجة الثانية، وذلك على النحو الآتي:

بداية، فإن الشعار يحتوي على قلعة مكتوب عليها اسم النادي. كما يوجد اسم النادي بالإنجليزية في مربع أصفر. يوجد أيضًا، تاريخ التأسيس وهو في العام 1978م. أخيرًا، فإن الشعار يحتوي على رمز الكرة المنطلقة، بثلاثة ألوان هي: الأبيض والأحمر والأصفر.

أسماء لاعبي نادي alain ksa

ويضم نادي alain تشكيلة من اللاعبين السعوديين ومن الجنسيات الأخرى، منها مصر وتونس ونيجيريا، في مراكز الهجوم ووسط الملعب والدفاع وحراسة المرمى، وذلك على النحو الآتي: