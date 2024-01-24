مطرود الصين.. النصر أمام سخرية الجماهير السعودية بسبب رونالدو

شهدت الساعات الماضية سخرية كبيرة من إصابة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال تواجده في معسكر فريقه النصر بالصين، مما جعل الشركة الراعية تُقرر إلغاء المباراتين الوديتين، بعد إصابة الدولي البرتغالي.

وتداولت الجماهير السعودية خلال الساعات القليلة الماضية سخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرد بعثة النصر السعودي من معسكرهم بالصين.

وقامت الجماهير الزرقاء بتفعيل وسم “#مطرود_الصين”، حيث تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، ومنصة “x” حاليًا.

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النصر مع كريستيانو مجرد ديكور وفقاعة صابون فضحوها الصينيين الله لايبلانا 😂😭🤏

#مطرود_الصين pic.twitter.com/muNEZbVDcT — متصالح 🏄🏻‍♂️ (@aaaffff8888) January 24, 2024

وتفاعلت الجماهير السعودية وبالأخص عشاق الهلال خلال الساعات القليلة الماضية، على قرار إلغاء مواجهتي النصر الوديتين خلال معسكره بالصين.

#مطرود_الصين اول مره اشوف بحياتي فريق كمالت عدد متعودين لأعب كمالت عدد لكن يكون الفريق هو كمالت العدد ماتصير الا مع النصر

وسلمني على الشعبيه pic.twitter.com/mObMthtU3D — مضيع بلنتي (@M9y3Balanty) January 24, 2024

وقررت الشركة الراعية لمعسكر العالمي في الصين إلغاء المباراتين الوديتين، بعدما تأكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من محاولات إقناع الأخير بلعب المواجهتين من أجل الجماهيري الصينية.

صباح الخير هل أثر غياب كريستيانو

على عدد الحضور في الملعب ؟؟

وعلى فكره عدد سكان الصين

أكثر من عدد سكان الهند بمراحل 😂💙♥️#مطرود_الصين pic.twitter.com/2yLgFM1FT2 — فهد الهلالي 💙♥️ (@fahad30567) January 24, 2024

وكان رونالدو قد سافر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للأراضي الصينية، لكنه لم يستطع المشاركة في اللقائين الوديين للعالمي.

وفتح قرار إلغاء المباراتين موجة من السخرية العنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قامت الجماهير المنافسة للنصر بتدشين وسم عبر منصة “إكس” تحت عنوان “#مطرود_الصين”.

#مطرود_الصين الصيني زعلان راحت عليه الشيلة حق رونالدو pic.twitter.com/FD7wZM3PyJ — جيتار (@8gggc) January 24, 2024

ويرغب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في استغلال فترة التوقف الدولي، وذلك للاستفادة من إقامة معسكر خارجي ولعب مباريات ودية قبل عودة منافسات دوري روشن.

ويغيب عدد من اللاعبين عن معسكر النصر في الصين ولعل أبرزهم الدولي السنغال ساديو ماني، بعدما انضم لصفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، وعدد من لاعبي المنتخب السعودي لإلتحاقهم بكأس آسيا 2024.