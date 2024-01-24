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مطرود الصين.. النصر أمام سخرية الجماهير السعودية بسبب رونالدو

أحمد علي

شهدت الساعات الماضية سخرية كبيرة من إصابة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال تواجده في معسكر فريقه النصر بالصين، مما جعل الشركة الراعية تُقرر إلغاء المباراتين الوديتين، بعد إصابة الدولي البرتغالي.

وتداولت الجماهير السعودية خلال الساعات القليلة الماضية سخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرد بعثة النصر السعودي من معسكرهم بالصين.

وقامت الجماهير الزرقاء بتفعيل وسم “#مطرود_الصين”، حيث تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، ومنصة “x” حاليًا.

وتفاعلت الجماهير السعودية وبالأخص عشاق الهلال خلال الساعات القليلة الماضية، على قرار إلغاء مواجهتي النصر الوديتين خلال معسكره بالصين.

وقررت الشركة الراعية لمعسكر العالمي في الصين إلغاء المباراتين الوديتين، بعدما تأكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من محاولات إقناع الأخير بلعب المواجهتين من أجل الجماهيري الصينية.

وكان رونالدو قد سافر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للأراضي الصينية، لكنه لم يستطع المشاركة في اللقائين الوديين للعالمي.

وفتح قرار إلغاء المباراتين موجة من السخرية العنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قامت الجماهير المنافسة للنصر بتدشين وسم عبر منصة “إكس” تحت عنوان “#مطرود_الصين”.

ويرغب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في استغلال فترة التوقف الدولي، وذلك للاستفادة من إقامة معسكر خارجي ولعب مباريات ودية قبل عودة منافسات دوري روشن.

ويغيب عدد من اللاعبين عن معسكر النصر في الصين ولعل أبرزهم الدولي السنغال ساديو ماني، بعدما انضم لصفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، وعدد من لاعبي المنتخب السعودي لإلتحاقهم بكأس آسيا 2024.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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