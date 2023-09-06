مطالب محمد كوناتي المادية تعرقل انضمامه للأهلي

ما زال البحث مستمرا عن مهاجم قوي داخل القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد خاصة بعد رحيل الثنائي محمد شريف وشادي حسين عن صفوف الفريق.

محمد كوناتي مهاجم لفريق الدوري الروسي الممتاز نادي أحمد غروزني - المصدر موقع في الجول

أعلن مصدر داخل القلعة الحمراء أن اللاعب محمد كوناتي طلب الحصول على مليون ونصف دولار في الموسم، بينما طلب نادية الروسي الحصول على 3 ملايين دولار في مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب للنادي الأهلي.

مطالب محمد كوناتي تهدد صفقة انضمامه للأهلي

يسعى النادي الأهلي لتخفيض مطالب اللاعب ونادية المالية من أجل ضمة خلال الفترة المقبلة، بعد فشل المفاوضات مع نادي جيونبوك الكوري الجنوبي على ضم المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا.

وفي سياق متصل ضم النادي الأهلي اللاعب إمام عاشور قادما من ميتلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم من نادي الجيش الملكي المغربي، في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى استعادة خدمات كريم نيدفيد وصلاح محسن، بعد انتهاء إعارتهما مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، على الترتيب.