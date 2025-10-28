مطالبات برحيل كهربا من القادسية.. ومعلول يحسم الأمر

من المقرر أن يقوم التونسي نبيل معلول المدير الفني لنادي القادسية الكويتي، بحسم مصير اللاعب المصري محمود كهربا خلال الفترة القادمة، سواء بالبقاء ضمن صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كهربا يواجه شبح الرحيل

وفي سياق متصل زادت الأصوات بين جماهير القادسية المطالبة برحيل محمود كهربا وعدد المحترفين عن صفوف الفريق نظراً لتراجع مستواهم الفني، بينما تلقى القادسية 4 هزائم متتالية بمختلف المسابقات كان أخرها أمام العين الإماراتي بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج.

ويقع القادسية الكويتي، بالمركز الأخير دون رصيد من النقاط، فيما يتصدر العين بـ 6 نقاط، ويأتي زاخو العراقي خلفه بـ 4 نقاط ثم سترة البحريني بنقطة واحدة، حيث لا تزال حظوظ الفريق الأصفر في التأهل للدور نصف النهائي لا تزال قائمة بشرط تحقيق الفوز في المباريات الأربع المتبقية.

تصريحات نبيل معلول

و قال نبيل معلول في تصريحات نشرتها صحيفة “الأنباء” الكويتية، “تقييم مستوى المحترفين بالوقت الحالي صعب جدا ولكن بعد شهر ديسمبر من الممكن الحكم عليهم، المحترفين انضموا للفريق في وقت متأخر وهم بحاجة لعمل بدني، لكنني اثق بكل المجموعة التي لدي خصوصا عندما تكتمل صفوفنا وستعود النتائج الإيجابية”.

تجدر الإشارة إلى أن نادي القادسية الكويتي تعاقد مع محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إنتقال حر قادماً من الاتحاد الليبي.

يملك كهربا مسيرة كروية حافلة، حيث تنقل بين أبرز الأندية المصرية، الأهلي والزمالك، كما لعب في صفوف إنبي، الاتحاد السعودي، الاتحاد الليبي، هاتاي سبور التركي، وجراسهوبرز السويسري، كما مثّل مختلف المنتخبات المصرية، من الفئات السنية وحتى المنتخب الأول.