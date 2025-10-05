أخبار الرياضة

مصير نجم الأهلي من معسكر منتخب بلاده لتصفيات المونديال

آياتي خيري

قام المدرب سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، بالإعلان عن قائمة نسور قرطاج استعدادًا لمباراتي ساو تومي وناميبيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء النجم محمد علي بن رمضان نجم وسط النادي الأهلي في صدارة قائمة المنتخب التونسي لخوض مواجهتي تصفيات المونديال.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين الفرحاتى.

الدفاع: ياسين مرياح، منتصر الطالبى، ديلان برون، علاء غرام، يان فاليرى، على العبدي، مرتضى بن وناس، نادر الغندري، معتز النفاتي.

خط الوسط: عيسى العيدونى، محمد على بن رمضان، حنبعل المجبري، فرجانى ساسي، محمد الحاج محمود، فراس بالعربي، إسماعيل الغربي، إلياس سخيري.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف سنانا، حازم المستوري، فراس شواط، سيباستيان تونكتي، إلياس سعد، سيف الله لطيف.

