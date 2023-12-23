مصير حسم صفقة الحارس الجديد للزمالك

صرح محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن مصير انتقال حارس مرمى الفريق عبد العزيز البلعوطي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مؤكدا على أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك حتى الآن.

محمد عواد ومحمد صبحي حراس نادي الزمالك - المصدر موقع أخبار الزمالك

إنبي يكشف مصير مفاوضات الزمالك مع البلعوطي

وذكر محمد إسماعيل عبر تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «كل ما يتردد عن مفاوضات نادي الزمالك لضم عبد العزيز البلعوطي، مجرد كلام ولم يصلنا عرض رسمي من النادي الأبيض للحصول على خدمات اللاعب».

تابع حديثة بأن عقد الحارس ممتد لمدة عامين مع إنبي، وأي نادي سواء الزمالك أو غيرة يرغب في ضم الحارس عليه أن يتحدث مع إدارة النادي.

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيع حارس مرمى الفريق محمد صبحي في يناير المقبل، بعد أزمة مغادرة المعسكر قبل مباراة الفريق مع نادي زد في مسابقة دوري NILE.