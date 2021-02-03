مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في أول مشاركة له بقميص فريقه الجديد جالاتا سراى

مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في أول مشاركة له بقميص فريقه الجديد جالاتا سراى، مصطفى محمد هو لاعب كرة قدم مصري الجنسية، وهو من ناشئين نادي الزمالك المصري ويلعب في مركز الهجوم ويلعب الآن في صفوف فريق جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء، حيث سجل مصطفى محمد أول أهدافه من ركلة جزاء بعد مشاركته كبديل للاعب النيجيري أوجينيكارو إيتيبو في شوط المباراة الثاني في أول مشاركة له بقميص فريقه الجديد ضد حامل لقب الدوري التركي إسطنبول باشاك شهير.

مسيرته الكروية مع الأندية:

بدأ البلدوزر مصطفى محمد مسيرته الكروية كلاعب ناشئ في نادي الزمالك المصري وذلك عندما تم اختياره في أحد اختبارات نادي الزمالك بأحد ملاعب الجامعات المصرية بمدينة السادس من أكتوبر من قبل رئيس قطاع الناشئين وقتها وهو لاعب الزمالك السابق محمود الخواجة.

انتقل اللاعب في فترة الصيف علي سبيل الإعارة من نادي الزمالك إلى نادي طنطا المصري في عام 2017م وتألق مع الفريق الأول لطنطا وسجل سبعة أهداف هذا الموسم واصبح هداف الفريق في ذلك الموسم.

ثم انتقل أيضاً معاراً مرة أخرى من نادي الزمالك إلى نادي طلائع الجيش المصري عام 2018م وتألق بشدة خلال هذه الفترة حيث سجل 12 هدف وصنع 5 أهداف أخرى وذلك خلال 29 مباراة خاضها مصطفى محمد بقميص فريق الطلائع.

وعاد اللاعب في عام 2020م للقلعة البيضاء وفريقه الذي نشأ وترعرع به (نادي الزمالك المصري) وسجل أول أهدافه في نادي أسوان في الدقيقة 42 خلال الجولة ال11 للدوري المصري وذلك في 2 يناير 2020م.

وانتقل اللاعب على سبيل الإعارة في عام 2021م إلي صفوف فريق جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

إنجازات اللاعب مصطفى محمد خلال مسيرته الكروية:

على المستوي الفردي حصل اللاعب على هداف كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في عام 2019م.

على المستوي الدولي توج اللاعب بكاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مع المنتخب المصري.

على المستوي المحلي توج اللاعب مع نادي الزمالك بكأس مصر 2019م _ 2018م وكأس السوبر المصري 2020م – 2019م وكأس السوبر الأفريقي 2020م.

أول أهداف البلدوزر:

سجل البلدوزر مصطفى محمد أول أهدافه على حساب حامل لقب الدوري التركي إسطنبول باشاك شهير وذلك خلال أول مشاركة كبديل في شوط المباراة الثاني له بقميص فريقه الحالي جالاتا سراي التركي وجاء الهدف تحديداً في الدقية الأولى من الوقت بدلاً من الضائع.