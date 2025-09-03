أخبار الرياضة

مصطفى محمد ضمن قائمة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الفرنسي

معتز خليل

أعلن الموقع الرسمي لنادي نانت الفرنسي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس 2025، وهي الجائزة الشهرية التي يتيحها النادي لجماهيره من أجل تكريم اللاعبين الأكثر تأثيرًا داخل الملعب.

وأوضح النادي أن عملية التصويت متاحة عبر منصاته الرسمية، وأن الهدف منها هو تعزيز العلاقة بين اللاعبين والجماهير وتحفيز النجوم على تقديم الأفضل طوال الموسم.

عمرو السولية يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بالدوري المصري

https://twitter.com/Btolat/status/1963286571672609094

🟡 المرشحون للجائزة

تضم القائمة 4 لاعبين هم:

  • المصري مصطفى محمد
  • أنتوني لوبيز
  • تايليل تاتي
  • يوهان ليبنانت

🟡 تألق مصطفى محمد

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الفوز لفريقه أمام أوكسير، ليمنح نانت أول 3 نقاط هذا الموسم بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الفرنسي.

🟡 موعد التصويت

أكد نادي نانت أن باب التصويت سيظل مفتوحًا حتى يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عبر موقعه الرسمي.

🟡 مشاركة دولية

يتواجد مصطفى محمد حاليًا في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


